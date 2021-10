ŠUTIRANJE U ZADRUZI! Mensur i Mihić u žestokom obračunu - prozivke odzvanjale Belom kućom! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić i Stefan Mihić se posvađali.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnici Zadruge dobili su zadatak da komentarišu i glasaju za najbolji i najgori nastup u Zadrugoviziji, a u toku ispunjavanja došlo je do svađe između Mensura Ajdarpašića i Stefana Mihića.

Stefan je izneo svoje mišljenje, a Mensur se sa njim baš i nije složio.

"Što se tiče najnekvalitetnijeg nastupa. moj drugar koji je došao da pokaže koliko vredi... Nije zablistao, mogao si bolji izbor pesme. Najveće razočarenje je David, a najnekvalitetnije pevanje Miki, Sale Luks i Sale glumac. Narod je rekao svoje i koliko moj glas znači...Bitno je da narod sve vidi", govorio je on, dok su ga zadrugari prekidali.

"Sačekajte, moje je da završim...", odbrusio je Mihić.

"Nemaš pravo da radiš ovo.. .Nemoj da ti ja dam moje, tvoje, zbori kad ti kažem. Nemoj da ti ja dam generalno čišćenje", povikao je Mensur.

"Kome ćeš ti da daš? Dečko, izuzetno si smešan", uzvratio je Stefan.

Mensur je potom ustao i počeo da se vrti oko Mihića, te ga je jednom šutnuo u patiku.

"Ma možeš da me šutiraš do sutra", odbrusio mu je on.

Pogledajte snimak: