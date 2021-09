DRAMA NIJE GOTOVA! MUŽ TANJE SAVIĆ SPREMAN NA SVE ZBOG DECE: Angažovao tim advokata, stiže u Srbiju da je tuži!

Tanja Savić je i dalje u zakonitom braku s Dušanom Jovančevićem s kojim ima dva sina.

Iako je Tanja Savić početkom leta dovela sinove iz Australije u Beograd, nakon što je prošla kroz buran period zbog još uvek zvaničnog supruga Dušana Jovančevića, borba za starateljstvo nije završena.

Tanjin muž uskoro dolazi u Beograd, gde će pred našim državnim organima pokušati da vrati naslednike, a za to je angažovao tim svojih advokata koji će pokrenuti proces za zajedničko starateljstvo nad decom, piše Kurir.

Dušan je navodno pripremio dokazni materijal koji će izneti tokom spora i pokazati da je on roditelj koji brine o deci na pravi način i da ne zaslužuje da bude odvojen od mališana. Na to, kako se navodi, ima pravo, jer su i deca i on državljani Srbije.

"Dušan je očajan što je razdvojen od sinova. Trudi se da s Tanjom bude u koliko je moguće dobrom odnosu zbog dece, da bi mogao da ih čuje i vidi bar preko video poziva. Uskoro dolazi u Beograd da dokaže kako zaslužuje da i on ima podjedanko prava da bude staratelj sinovina. Tanji to nikako ne odgovara, jer ona smatra da naslednici treba da budu s njom. Biće tu još problema između njih", tvrdi izvor blizak porodici Savić.

Ova saznanja potvrdio je i Dušan:

"Ja sigurno neću od svoje dece da odustanem. Boriću se za njih. Boriću se za pravdu i istinu dokle god sam živ. Radim na tome stalno. Lopta se već kotrlja. To je spor proces, ali tako ide".