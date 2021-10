SA SENDVIČIMA I KRPAMA KRENULA KOD IBRE: Nada Topčagić ispričala NEVIĐENU scenu s rođendana u Milanu!😂

Nada Topčagić nasmijala sve u studiju!

Nada Topčagić bila je zvijezda večeri na proslavi 40. rođendana legendarnog švedskog fudbalera Zlatana Ibrahimovića u Milanu.

Posle Sanrema kada ju je zlatni Ibra proslavio, Nada je bila gost iznenađenja na njegovom gala slavlju u elitnom hotelu, a sada je otkrila da ni u Milano ne ide bez krpi i sendviča!

Nada je ispričala da ni kod Zlatana nije krenula bez ovih "rekvizita".

"Svi su vikali "yes, yes", ja sam kao iznenađenje... To se stvorio haos. Hoće da nose, izose stvari, 'ne', rekoh, 'niko, mi ćemo iznositi stvari'. Ja sam takav čovjek, uvijek je puna torba vode, sokova, sendviča, one krpe šporetne, sve, jer mi žurimo... Kaže meni Uroš: 'Je*ote, ti zvijezda, i ideš sa krpama šporetnim', samo da ti je još sudopera i frižider! Pa, ja vam pričam istinu...ali, ljudi, to sam ja!", nasmijala je sve u studiju Nada Topčagić.

Pogledajte snimak:

Zlatana je u restoranu u kojem je slavio dočekao hit "Jutro je" koji je uživo pjevala srpska pjevačica, a za ovo je navodno zaradila čak 30.000 evra! Angažovali su je Zlatanovi prijatelji, a ona je pristala da nastupi i ne znajući za zaradu za nekoliko minuta pjevanja.

Pogledajte kako je bilo na Ibrinom rođendanu: