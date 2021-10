SAD MOŽETE DA MI PLJUNETE POD PROZOR! Nada poručila kolegama da CRKNU OD MUKE - "Ibra i ja smo svjetske face!"

Pjevačica Nada Topčagić sumirala utiske posle žurke iznenađenja za Zlatana Ibrahomovića

Izvor: Instagram/topcagicnada

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović proslavio je rođendan na kojem je nastupila Nada Topčagić, pjevačica čiji se hit orio San Remom.

Nada je navodno za ovaj angažman uzela čak 30.000 eura, a sada opisuje kako je izgledala žurka i poručuje kolegama: "Možete da mi pljunete pod prozor".

"U Milanu je bilo fenomenalno! Mislim da sad i vrapci na grani znaju koliko se Zlatan i ja poštujemo i slobodno mogu da kažem da je to prijateljstvo koje će godinama da traje. Spremila sam mu nekoliko iznenađenja za rođendan, u dogovoru s njemu bliskim ljudima sam se organizovala kako bi sve proteklo po planu i u najboljem redu. Pjevala sam mu na uvce moj najveći hit "Jutro je", mogu da se pohvalim i da su svi gosti skočili da igraju. Šta da vam kažem, Ibra i ja smo svjetske face! Sve sam ja ovo zaslužila. Kolege s estrade mogu da mi pljunu pod prozor! Crknite i puknite od ljubomore! Moja karijera je opet u punom sjaju, cio svijet bruji o meni. Vjerovatno će tek da me razapinju kolege", rekla je pjevačica koja je preponosna što se njen čuveni hit pjeva i van granica Balkana:

Pjesma "Jutro je" je vanserijski hit koji se i danas sluša isto kao i prvog dana kada sam ga objavila. Zato mogu da razumijem zašto je većina kolega ljubomorna na mene, ali me ne dotiču takvi komentari. Gledam sebe, svoj napredak i rad. Ibrahimović je tražio da se u San Remu na festivalu pusti moja pjesma, svi to pamte, sjećam se da nisam mogla da spavam od sreće! Zlatan i ja smo se baš zbližili i verujem da ćemo od sada stalno da se viđamo na rođendanima. On je sportska veličina i normalno je da mi imponuje što me voli i poštuje".

Nada je priliku iskoristila i da se slika za Zlatanovom suprugom.

