ISPLIVALA SLIKA IZ BRAKA VESNE ZMIJANAC I KEMIŠA: Svi pričaju o onome što par radi!

VESNA ZMIJANAC ĆE POBJESNJETI

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović/Kurir tv/screenshot

Pjevačica Vesna Zmijanac i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš, suprug pevačice Zorice Brunclik, bili su u braku koji je potrajao samo tri godine, a u javnosti se detalji njihovog privatnog života nisu iznosili.

Uvijek su intrigirali javnost jer se o periodu njihovog braka nije govorilo, a oni su i danas u skladnom odnosu. Međutim, na društvenim mrežama osvanula je fotografija njih dvoje iz vremena kada su bili u braku, a ono što je posebno privuklo pažnju jeste to šta par radi na fotografiji.

odlepicu od vesne i kemisa koji igraju ataripic.twitter.com/dtMqBgbkyv — Mutav Plovak (@mutav__plovak)October 4, 2021



Vesna i Kemiš na fotografiji, koja je neviđena do sada, igraju popularnu video igricu "Atari" i djeluju sasvim opušteno u svom domu. Zaljubljeni i mladi, Vesna i njen nekadašnji suprug uživali su u malim, svakodnevnim sitnicama.

"Za mene su to bile lijepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lijepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lijepa uspomena", rekla je Vesna jednom prilikom.