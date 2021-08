OD BAKŠIŠA S JEDNE TEZGE MOGLA DA KUPI TRI ZGRADE U BEOGRADU! Vesna priznala - "Tad sam uzela brdo para"

Pjevačica Vesna Zmijanac otkrila kada je uzela najveći bakšiš u karijeri!

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Pjevačica Vesna Zmijanac koja je harala estradom još u vrijeme stare Jugoslavije otkrila je da je najveći honorar zaradila 1990. na nastupu u Sofiji, pa se zbog toga uvijek rado vraća u bugarsku prijestonicu, a za novac koji je tada uzela mogla je da kupi tri zgrade u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu.

Zmijančeva se posle velikog spektakla 1990. u Sofiju često vraćala, a veliki koncert održala je i 2016. pred bugarskom publikom.

"Uvijek se radujem kad treba da pjevam u Sofiji ili bilo gdje u Bugarskoj jer se tamo osjećam kao da sam kod kuće. Nema razlike kad šetam, prilaze ljudi da se slikaju, isto kao i ovde, i tamo uvijek rado odem. U najljepšem sjećanju mi je ostao koncert koji sam održala 1990, zbog toga što je atmosfera, sama po sebi, bila preijepa", rekla je Vesna i otkrila:

"Ne volim da pričam o novcu, rijetko govorim na tu temu, ali sam zaradila brdo para tada. Kad bih vam približila otprilike da vidite koliki je to novac bio, uporediću s tim da sam mogla po povratku da kupim tri zgrade u Knez Mihailovoj ulici i da ne trepnem. Toliko sam dobro prošla tada. Mnogo sam na početku karijere pjevala tužne pesme, a tek kasnije one lijepe i vedrije. Tako to ide, ali sam s publikom uvijek bila iskrena i to je važno".