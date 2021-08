UKRALI SU JOJ VIŠE OD 50.000 €! Vesnu Zmijanac opljačkale bliske kolege - "Smatrala ih je prijateljima"

Pjevačica se jako razočarala u ljude sa kojima je bila bliska.

Izvor: YouTube/Vesna Zmijanac

Vesna Zmijanac iza sebe ima dugu karijeru od koje je zaradila veliki novac, a kako je ranije otkriveno navodno je nedavno kupila i penthaus u centru Beograda za koji je kako se piše izdvojila čak 360.000 eura.

Kako je sada otkrio jedan od muzičara, Vesna nikada nije bila stipsa, ali kada je saznala da je potkradaju neke od kolega sa kojima je bila bliska jako se razočarala.

Kako se navodi sve se dešavalo kada je Vesna bila na vrhuncu karijere. Tada je mnogo zarađivala, a nije imala mnogo iskustva, pa su prepredeni pojedinci iz orkestara s kojima je imala nastupe to lukavo koristili.

Muzičar koji je svemu tome svojevremeno bio svjedok, ističe da je Vesnu dotuklo saznanje da je potkradaju ljudi koje je pomagala i smatrala kolegama i prijateljima.

"Ozbiljne su cifre Vesni ukrali pojedini muzičari s kojima je radila u to vrijeme, to su na desetine hiljada eura, smijem da se zakunem da su joj ukrali preko 50.000, a to nije malo. Ona nije obraćala pažnju, samo je ostavljala novac na klavijature ili bubanj, ma gdje je stigla, uvijek je sa svima dijelila, a oni su joj iza leđa otimali, to je baš bilo sramno", rekao je muzičar za "Skandal" i dodao:

Vesna Zmijanac

Izvor: Mondo/Goran Sivački

"Ona je pak uvek polazila od sebe, nikad nikom ne bi ništa uzela, pa se time vodila, a nije bila svjesna u kakvu je košnicu upala kada je dospjela na estradu. Tek nakon nekoliko godina shvatila je šta se radi i to je dotuklo. Mnogo se razočarala u ljude koje je smatrala prijateljima, bila je zbog toga jedno vrijeme u depresiji. Znate, ona je emotivna, veže se za ljude i onda je takvi udarci baš zabole. Naravno, vremenom je shvatila kako šta funkcioniše, pa više niko nije mogao da je pravi ludom, ali znam da je to duboko povrijedilo, i to ne zbog para, Vesna je laf, njoj pare ne znače ama baš ništa, nego zbog tako gnusnog čina jer bi ona svima dala sve svoje do poslednjeg dinara, a i davala je zaista, i to šakom i kapom".