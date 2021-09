REKLA BIH PUCAJ MI U GLAVU DA MI JE NEKO SPOMENUO DA ĆU BITI S DARKOM! Barbara i Lazić prvi put zajedno pred kamerama

Progovorili o svojoj ljubavi i otkrili kako su se upoznali.

Darko Lazić nakon rastanka od vjerenice Marine Gagić stupio je u vezu sa pjevačicom Barbarom Bobak i našao se u žiži interesovanja javnosti.

Pevač i Barbara redovno na društvenim mrežama pokazuju da su u ljubavi, a sada su se prvi put pojavili zajedno pred kamerama i otkrili sve o njihovolj ljubavi.

Darko se u studiju pojavio u sakou u pink boji, pa je na samom početku priznao da je zaljubljen, kao i da ima sreće kada je ljubav u pitanju.

"Hvala bogu, hoće me ljubav. Barbara je jedna divna djevojka, u istom smo poslu, zaljubljeni smo. Volim nekog da volim. To je to, neće postojati nikad više druga", rekao je Lazić i otkrio kako su se upoznali:

"Ovo je moja devojka, moja ljubav, Barbara Bobak. Upoznali smo se za prvi maj na jednoj žurci, privukla me je njena nevjerovatna energija u pjevanju. Privukla me zbog svog X faktora, i ponašanjem, jednostavno, vidio sam sebe", rekao je Darko.

Barbara je dodala da na samom početku nije bila ljubitelj Darkovog lika i djela.

"Ja nisam bila neki njegov fan, kad čujem njegovu pjesmu, bila sam u fazonu 'Sklanjaj mi ga'. Ne znam zašto, nisam, bila ljubitelj njegovog lika i djela. Rekli su mi na toj žurci da će doći Darko Lazić, ja sam odmah rekla 'Jao Gospode, da li mogu da idem kući'. Međutim on je u jednom momentu meni prišao i rekao mi za energiju, tu me je žacnuo. Poslije mi je tražio broj da sarađujemo", priča Barbara je Barbara u "Amidži šou".

"Stvarno sam želio da pjevamo zajedno, iskreno jer pokida kada pjeva. Poslije mjesec i po dana se desilo to da smo uplovili u vezu. Tada nisam bio u vezi. Marina i ja smo već uveliko raskinuli, odavno se to već ohladilo. U životu ne bih stupio u vezu sa drugom da sam u vezi", istakao je Lazić.

"Da mi je neko rekao prije godinu dana da ću biti u vezi sa njim, ja bih rekla 'Pucaj mi u glavu, to se neće desiti'. Neposredno prije naše veze, ja sam izbacila neke kavere, pjevala sam turbo folk, još tada sam rekla da će to biti ili totalni promašaj ili pravi bum. I kad smo se smuvali, ja sam mu rekla da malo pričekamo, da ne objavljujemo odmah. Zašto bih ja njega morala da ukrotim, upoznala sam ga takvog kakav je, nema potrebe da ga mijenjam", zaključila je Barbara.