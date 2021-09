DARKO I MARINA ZAVRŠILI NA SUDU! Gagićeva se PRVI PUT oglasila za medije i otkrila sve o odnosu sa pevačem!

Marina se prvi put oglasila za medije.

Izvor: Instagram/gagic_marina/Printscreen/Pink TV

Marina Gagić rešila je da se prvi put oglasi i za domaće medije otkrije sve o odnosu sa Darkom Lazićem sa kojim ima sina Alekseja.

Kako je navela u svom intervjuu, ona i pevač su "u korektnim odnosima", ali ih uskoro čeka i prvo suđenje.

"Korektan odnos, samo ću to reći. Dobar, čujemo se samo oko deteta, dogovaramo se isključivo oko Alekseja. Toliko smo u kontaktu otkako sam otišla od njega. Za mesec dana imamo prvo suđenje, tako da ćemo videti šta će biti", započela je Marina.

Potom se dotakla i svog sina Alekseja, a na pitanje da li on često traži da provodi vreme sa ocem je odgovorila:

"Ne, iskreno ne. Mislim da on nije proveo dovoljno vremena da stekne taj osećaj za njega. Sad ga ne pominje, ne znam šta će biti u budućnosti, ali to sve zavisi od Darka, pre svega. Koliko mu se on posveti, toliko će on da ga traži", rekla je.

