CAR TRESAO KREVET SA PEVAČICOM, MAJA GA ŽESTOKO SPUSTILA! Oglasila se prvi put nakon raskida - "Neka mu je na ČAST!"

Maja Marinković komentarisala raskid sa FIlipom Carem.

Nakon što je Maja Marinković rekla da će raskinuti sa Filipom Carem "ako pređe granicu druženja sa Sandrom", on je sa pevačicom već iste večeri zatresao krevet.

Sada se tim povodom oglasila Maja i oplela po bivšem dečku:

"Što se tiče Filipa, mogu da kažem da sam ga maksimalno ispoštovala i kao čoveka i kao dečka. On je ostavljen već kad sam dala izjavu obzirom na to da me nije ispoštovao za neke stvari. Nikoga neću blatiti, i previše sam pravila od nebitnih bitne. Totalno sam opuštena jer znam da sam bila ispravna sto posto", odgovorila je Marinkovićeva i dodala:

"Tako što on nije ispoštovao neke stvari za koje smo se dogovorili, neka mu je na čast. On je pokazao da mu nije stalo do mene dok je uradio takve stvari. On najbolje pokazuje kakav je on i koliko je lojalan u tim odnosima", završila je Maja.

