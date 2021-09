FILIP CAR BIO SA PJEVAČICOM PA PRIZNAO: Prevario sam Maju poslije 15 dana i ti me sad nećeš?!

Filip Car priznao aferu s pjevačicom.

Izvor: Zadruga Official

Filip Car i Sandra Čaprić noćas su se ponovo posvađali zbog Maje Marinković.

Prethodne noći Car je otkrio sve detalje njegove veze sa Majom, zbog čega su on i Sandra započeli svađu u ranim jutarnjim časovima.

"Mislio sam da ćemo biti prijatelji. Raskrinkao sam sve sa Majom i ti si sad ljuta, plačeš i hoćeš da ostanemo prijatelji. Ti si dobra cura. Bolje da te ja ne ugrožavam jer ti kući niko neće biti srećan sa mnom. Priznao sam pred cijelim svijetom da sam prevario Maju i da sam te prevario. Šta hoćeš više?!", pitao je Filip i nastavio:

"Ti nisi klinka, Sandra imaš 30 godina, nemaš 19. Odluči šta ćeš, daću ti vremena da razmisliš. Razgovaraćemo kada god hoćeš... Da li hoćeš da se sklonim ili ne sklonim?", pitao je Car. "Skloni se", kratko je odgovorila Sandra.

"Jel to najbolje? Ok ti si tako odlučila. Za tebe je to najbolje, za mene nije. Ja sam raskinuo sa Majom i rekao da hoću da budem sa tobom. Ti nisi ništa izgubila ja jesam, djevojku sa kojom sam bio prije tebe. Pokazao sam ljudima da sam je prevario poslije 15 dana", rekao je Filip i ubrzo se okrenuo da spava.

