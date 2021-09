"MOJ ŽIVOT SE SRUŠIO ZBOG PROKLETE DROGE!" Ana Nikolić u žestokom okršaju sa hejterima, razbesneli je KOMENTARI!

Ana Nikolić odgovorila onima koji je prozivaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Nikolić poznata je kao neko ko često odgovara na negativne komentare na Instagramu, a i ovoga puta je nastavila u "istom ritmu" i reagovala na opaske u poslednjoj objavi.

Ovog puta ona je upozorila sve one koji govore za nju da je "drogirana i narkomanka", da će morati to da dokažu i da joj se izvine zbog takvih komentara.

"Moj život, ljubav mog života, svi ideali, porodica su se srušili i nestali zbog proklete droge. Imam veliki problem kada me neko proglasi narkomankom. Ali svako može da piše šta hoće. Moraće svako to i da dokaže ili plati ogromnu kaznu. U sebi mislite šta hoćete…Ali ko se usudi da uz ime Ana Nikolić stavi 'drogirana', 'narkomanka', moraće da za to i odgovara - jer je to notorna laž", poručuje Nikolićeva i dodaje:

"Sve može, ovo je otvoren profil. Ali svako ko uz moje ime spomene drogu, odgovaraće za to i moraće javno da se izvini meni lično", zaključila je Ana Nikolić.