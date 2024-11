"Kad smo hteli da se okupimo, ona je odbila": Stare Zvezde Granda ispalile Tanju Savić

Pjevačica Tanja Savić održala je svoj prvi solistički koncert u Areni, na kojem se pojavio samo jedan kolega s kojim je počela karijeru. Od Slavice Ćukteraš, Nemanje Nikolića, Stevana Anđelkovića i pjevača s kojim je bila u emotivnoj vezi, Darka Filipovića, ni glasa.

Pjevačica Tanja Savić održala je svoj prvi solistički koncert u Beogradskoj areni, na kojem je, od kolega s kojima je počela karijeru u Zvezdama Granda, bio samo Bane Mojićević. Ostali su imali obaveze, odnosno "nisu htjeli" da se pojave.

Prva se povodom Tanjinog poziva da prva postava Granda zapjeva u Areni oglasila Slavica Ćukteraš, koja je priznala i pevačici i medijima "da je smara da se sprema za koncert", ali i da ima druge obaveze.

"Pravi razlog je taj da ja prosto ne mogu da dođem imam nekih svojih obaveza, apsolutno nisam dužna da drugoj strani objašnjavam iz kog razloga neću biti tu. Negdje mi je malo i žao što je tako ispalo, i dalje stojim iza toga da joj zaista želim sreću i jedva čekam da vidim sve te snimke sa koncerta jer je ona to zaslužila. Trudila se, šta je sve prošla u životu".

Ranije se ovim povodom oglasio i pjevač Nemanja Nikolić, koji je otkrio da je Tanja, "zajedno sa njenim timom", odbila da se pojavi na nastupu koji bi okupio prve Zvezde Granda....

"Mnogo mi je žao što se sve to tako desilo, žao mi je prvo što nismo složni. Razdvojeni smo toliko godina, ali smo trebali da budemo malo složniji, da osvarimo neki kontakt i da ako se nešto dogovorimo, to bude tako. Ja sam se oglasio prije te pompe u medijima i mnogo mi je žao što se tako desilo. Stvarno joj želim deset hiljada Arena, najiskrenije. Kada smo trebali da se okupimo nas šetoro ponovo, ona i njen tim nisu bili za to. To je mene, a i sve nas jako zaboljelo".

Tanja je ranije otkrila da je šokirana njihovim odgovorima, budući da je željela da okupi ekipu sa kojom je započela karijeru, no nije se odazvao gotovo niko, što je, kako kaže, za nju bilo razočarenje. Dodala je i da niko od pjevača koji su se takmičili sa njom nije želio da dođe na njen koncert, sem Baneta Mojićevića.

"Ljudi su me mnogo puta razočarali i onda sam valjda navikla na taj osjećaj, i mene to sad ništa ne čudi, vjeruj mi da me razočara rođeni brat to mene ništa ne bi poremetilo, koliko sam naviknuta na taj osjećaj koliko su me ljudi razočarali. Ne bih komentarisala to što su odbili oni su tako odlučili, ne mogu njima da sudim svako ima svoje obaveze koje ne može da odgodi, možda ne želi da dođu, možda neko nije dobro, možda su bolesni, nesrećni...postoje ljudi koji su asocijalni postali zbog ovog našeg posla, ovaj posao je stresan i ne može svako da ga izdrži. Moja najveća želja je bila da oni budu na tom koncertu, ali tako je kako je", rekla je Tanja.

Na koncertu se nisu pojavili ni Stevan Anđelković, ali ni Darko Filipović, s kojim je pjevačica navodno 2005. godine bila u emotivnoj vezi.