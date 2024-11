Iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) ističu da je evidentno da ne postoji namjera da se prestane za lošim praksama koje jedu državni budžet

Ogroman novac iz kase svih građana i ubuduće će ići na naknade bivšim funkcionerima, ako izmjene Zakona o zaradama ostanu onako kako je zamislila Vlada. Svi koji su duže od pola godine na funkciji i dalje će imati pravo na godišnju naknadu kad je napuste, a jedino će oni koji budu radili do pola godine do napuštanja funkcije, naknadu primati kraće – dva mjeseca.

Ministar finansija Novica Vuković, međutim, kaže da je u pitanju nacrt izmjena zakona koji je još na javnoj raspravi i da će tražiti mjeru mogućeg. U Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) smatraju da ne postoji namjera da se prestane za lošim praksama koje jedu državni budžet.

Iz godine u godinu milionski iznosi iz džepa svih građana idu za bivše funkcionere, odnosno naknade koje dobijaju 12 mjeseci od kada napuste funkciju. Obećavao je vladajući Pokret Evropa sad (PES) da će to smanjiti na šest mjeseci, ali predviđene izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru, daleko su od toga.

Ministarstvo finansija nacrtom izmjena predlaže da svi oni koji rade duže od pola godine i dalje imaju pravo na godišnju naknadu dok se ne zaposle. Jedino bi oni koji su na funkciji manje od šest mjeseci, naknadu primali kraće, odnosno dva mjeseca.

No, ministar finansija Novica Vuković smatra da su sada ipak uveli neka pravila igre. Na pitanje TV Vijesti je li se moralo bolje kaže da još ništa nije konačno jer je javna rasprava u toku.

"Zakon je još uvijek na javnoj raspravi i mi apsolutno nismo zaključili pregovaranje i evo i sad pozivam sve zainteresovane da pošalju svoje prigovore i primjedbe, i mi ćemo svakako na kraju, uvažavajući set prigovora, uvažiti i staviti ono što je mjera mogućeg", istakao je Vuković.

Uprkos višednevnom čekanju, Ministarstvo finansija do emitovanja ovog priloga na Televiziji Vijesti nije dostavilo podatke o tome koliko je novca u ovoj godini potrošeno za funkcionerske naknade, a koliko je planirano za narednu. Obećali su da će to učiniti do ponedjeljka.

"Suština u tome da se grabe koristi za svoje partijske kadrove ili za članove svojih porodica i da apsolutno partije na vlasti ne smatraju da će brzo biti neka prilika da ih građani za takvo ponašanje kazne u smislu nekih parlamentarnih izbora ili nešto što bi moglo dovesti do njihovog gubitka vlasti", kazala je Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorica MANS.

Političari su na riječima nerijetko oštri, obećavaju brda i doline, ali kad treba da to sprovedu u djelo, to teže ide.

Iako je smjenjivost vlasti neminovno odraz demokratije, od 2020. godine su promijenjene tri Vlade i veliki broj funkcionera. Ova aktuelna je najbrojnija, a i u Skupštini će se dolaskom savjetnika poslanika tražiti stolica više.

Ali, kad sve te funkcije prestanu, od nečega do zaposlenja treba da se živi.

Tako da i ne čudi što se teško ukidaju funkcionerske naknade.