NIJE JOJ SAMO DEČKO, VEĆ I MENADŽER?! PRIJATELJI TVRDE DA DARKO UZIMA PARE BARBARI:"Digao joj cijenu i to sad naplaćuje"

Darko Lazić je navodno postao i menadžer djevojci i koleginici Barbari Bobak.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Darko Lazić i Barbara Bobak redovno na društvenim mrežama pokazuju da su u ljubavi, a o njihovom odnosu van kamera uveliko se priča.

Prvo su svi mislili da se Barbara dobro "snašla" jer su mediji prenijeli da se uselila kod Darka u Brestač, a sada se priča da je istina totalno drugačija.

Njihovi bliski prijatelji otkrili su da pjevač navodno debelo zarađuje na račun svoje djevojke te da joj je, pored toga što joj je dečko, postao i menadžer i da svojoj djevojci to "debelo naplaćuje" jer je zahvaljujući njemu postala poznata.

"Barbara zaista dobro pjeva, a Lazić je to odmah prepoznao. U posljednjih mjesec dana joj ugovara tezge, vuče je s njim na njegove nastupe i pjevaju oboje. Znam da ima veliki honorar, ali i da joj on sve to sređuje jer ima kontakte i veze, samim tim što Barbara ide s njim u paketu, to joj diže cijenu", rekla je Barbarina prijateljica koja tvrdi da Lazić od njene drugarice uzima velike pare.

"Ona i Dare imaju dogovor da pola njene zarade ide njemu. Tako meni Barbara kaže. Tako je to kada ti je dečko i menadžer. Svakako, ona se ne buni previše, posebno zbog toga jer je svjesna da je uspjela otkako je s njim počela da se pojavljuje. A, ako ćemo iskreno, oboje troše puno. Izlaze stalno, ručaju i večeraju po restoranima."

Takođe je otkrila i da su pjevačicini roditelji bili ljuti na nju, jer je u vezi s čovjekom koji ima dvoje male djece.

"Njeni su se bunili prvo zbog Darka, a kada su čuli da joj on otima pare, onda su tek poludjeli. Oni su za to da sav zarađeni novac samo njoj ostane i da Laziću ne treba da daje ni dinara. Međutim, Barbara je roditeljima objasnila da bi pevala samo po nekim birtijama da nije Darka, pa da će mu zasad sve to plaćati, odnosno da će mu davati pola zarade. Kada se malo probije, ona će prekinuti taj dogovor", tvrdi prijateljica.