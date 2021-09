NE DJELUJE TAKO, ALI FILIP ZARAĐUJE VIŠE OD MENE! "Najskuplja" srpska pjevačica priznala - "On prihoduje, ja trošim!"

Pjevačica Aleksandra Prijović otkrila detalje braka sa suprugom Filipom Živojinovićem, ali i da on "donosi mnogo više prihoda u kuću"

Izvor: Instagram / aleksandraprijovic

Jedna od najpopularnijih srpskih pjevačica Aleksandra Prijović, otkrila je detalje braka sa Filipom Živojinovićem, ali i progovorila o zaradi.

"Najveći problem koji se u našem braku dešava je onaj kada ja kasnim, a treba da krenemo negdje. Filip je u svemu veoma precizan i tačan, te ne voli kada treba da me čeka. To su neke stvari koje njega užasno nerviraju. A ja kao svaka djevojka ne mogu da stignem da sve završim na vrijeme. Inače nemamo taj momenat da se svađamo, ako i dođe do toga to je rijetkost. Nekako se uvijek trudimo da svako svoje mišljenje i stav iznese kroz razgovor, te onda pronađemo zajedničko rješenje koje odgovara oboma", rekla je Aleksandra i nastavila:

"Filip nije osoba koja voli da se raspravlja, nekako sam to više ja. Uglavnom u našem domu to izgleda tako što on ćuti, ja se svađam sama sa sobom, a kada prestane moj monolog, on priđe, poljubi me i kaže: “Bespotrebno je da se nerviraš, znaš da ćemo sve riješiti”.

Iako se šuškalo da Aleksandra zarađuje više od svog supruga Filipa, pjevačica to demantuje:

"Ne zarađujem ja više, djeluje možda tako. Filip radi mnogo ozbiljniji posao od mog, te je normalno da on mnogo više donosi prihoda u kući. U svakoj kući žensko mnogo više troši i to je svima veoma dobro jasno. Mi smo te koje volimo da kupujemo, što je normalno. Filip nije osoba koja je opterećena stvarima, a ja volim da šopingujem i kupujem".