DONIO JOJ NEVIĐENI POKLON NA 1. SASTANKU! Prijovićka je odmah znala da je Filip ONAJ PRAVI - pao tada i prvi poljubac!

Aleksandra Prijović se sJeća svakog detalja te večeri, a Filipov poklon ju je oborio s nogu.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović u skladnom su braku, imaju sina Aleksandra i žive raskošnim životom, a javnosti je manje poznato čime je sin Bobe Živojinovića osvojio pJevačicu.

Ljubav se desila već na prvom sastanku, a Filip je Aleksandru kupio za sva vremena kada joj je donIo paket vode!

"Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da pijem i jedem, kako bi donIo kod mene u stan. Rekla sam mu da neću ništa, jer u početku, kada vam se neko sviđa, niste ni gladni ni žedni. Međutim, on je insistirao da mu kažem i ja sam rekla da pijem samo vodu. Kada sam mu otvorila vrata, vidjela sam da je donio paket vode! Tim gestom me je kupio za cio život, jer sam tada shvatila da obraća pažnju šta pričam. Pa, ko bi vam donio paket vode kada se podrazumijeva da u kući imate vodu?!", ispričala je Aleksandra, koja je odmah znala da je on čovjek njenog života.

"Čim sam upoznala Filipa, znala sam da će to biti ljubav za cio život. Na njemu se vidi da je dobar. Uvijek mi je bilo bitno da neko ima dobru dušu, a njegove oči zrače dobrotom. To sam primijetila čim smo se upoznali", otkrila je, a te noći pao je i prvi poljubac.

"Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. I danas pamtim svaki detalj te večeri, koja je bila savršena. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on onaj pravi", rekla je Aleksandra Prijović.

Vjenčali su se poslije tri godine veze, 21. juna 2018. godine, a sina su dobili u martu 2019. Da je ljubav jaka kao i prvog dana i da se vole istim žarom i danas, često pokazuju na društvenim mrežama.