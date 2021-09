KRISTIJANA BI UZELA ZA ROBA, A MIĆI SE NAPILA KRVI! Vampirica ulazi u Zadrugu - Ponela je BIČ, a njena priča je TRAGIČNA

Nova učesnica Zadruge šokirala, a kada čujete koliko ima godina nećete verovati!

Dizajnerka i rijaliti učesnica iz Hrvatske Olja Einfalt Mihovilović, koja se predstavlja kao splitska Vampirica potvrdila je da ulazi u Zadrugu 5, kao i da sa sobom uvodi roba Kikija.

Svojom pojavom sve je šokirala, a sada je otkrila da će se Lepom Mići napiti krvi, kao i svoju tradignu priču.

Olja je otkrila da li postoji mogućnost da se zaljubi u Zadruzi, ali i više detalja o sebi i svom robu Kikiju.

"Vampirice se ne mogu zaljubiti nikako. Ako baš želi da se neko zaljubi u mene, mora da se potrudi, ali ja to ne bih preporučila. Niko ne prođe baš dobro. Ovaj bič je za zloćkaste zadrugare, pa sam ga ponela. Verujem da će to biti opomena za njih i da će se opomenuti. Ja imam svog roba Kikija, jako sam zadovoljna, ulazi sa mnom. Kiki je moj rob, ja sam ga kupila od Drakule u 14. veku i još plaćam kredit za njega, jako je skup", ispričala je Olja i otkrila da li bi Kristijana Golubovića uzela za svog roba:

"Ne znam da li će on biti tu, ali u slučaju da bude, to je mnogo lakše. Kad su ista imena, lakše je baratati materijom, ne bi bio nikakav problem".

Olja je rekla da ne voli da pije mladim momcima krv, ali da li bi rado Lepom Mići pila krv, ukoliko se nađe u Beloj kući sa njom, s obzirom na to da je stariji od nje.

"Mići sam već obećala u jednom klipu da ću mu se napiti krvi. Možda ću ga pretvoriti u vampira", rekla je Olja i otkrila svoju tragičnu priču.

"Suprug mi je umro pre dve godine, stvarno sam ga volela. Radili smo zajedno, imali firmu, bilo nam je super, ali on je umro od karcinoma. To me je dosta promenilo. Iz mene je tada izašao sav taj prkos. Imam dobru misiju, da stvari budu bolje, da Zadruga bude zabavna, a ne agresivna. Želela bih da budem zabavna i da prenesem tu energiju publici. Novu ljubav ne tražim, ali nikad se ne zna. Kada nekoga jako puno volite, ja sam osoba koja ide do kraja. Ja sam odana, ja se svemu jako dajem, transparentna sam, emotivna. Nema dvosmislenosti. Performansi su mi pomogli da iskažem sve što osećam. Ne plačim često, jer sam toliko puta plakala. Ne može niko da me uvredi ko mi ne znači. Može da me uvredi neko iz porodice, dete, bliska osoba, na druge sam otporna i mirotvorac", istakla je Vampirica.