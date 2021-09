OVAJ FUDBALER ULAZI U ZADRUGU 5! Raskinuo ugovor sa klubom zbog rijalitija, pa otkrio sve o poznanstvu sa Tarom i Ivom!

Bosanski fudbaler biće deo pete sezone rijalitija Zadruga.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/ATA Images/Antonio Ahel/Instagram/dinodizdarevic

O učesnicima Zadruge 5 koja će početi 5. septembra se uveliko priča, a sada je isplivala informacija i da će se bosanski fudbaler Dino Dizdarević useliti na velelepno imanje u Šimanovcima.

Kako su mediji pisali, klub za koji je igrao raskinuo je saradnju sa njim čak devet meseci pre zvaničnog isteka, te će se on sada oprobati i u rijalitiju.

On je danas prošao sistematski pregled, a za medije otkrio i da su mu se dopale sve zadrugarke, ali i da je nedavno upoznao Taru Simov.

"Društvo i ja smo bili u izlasku, ona je bila tu pored nas. Posle smo spojili stolove i tako... Okej je cura stvarno, ali za sada smo samo prijatelji, ona je baš brat", rekao je za "Republiku".

Potom je spomenuo prijateljstvo sa Ivom Grgurić, kao i njenog bivšeg dečka sa kojim je, kako kaže, najbolji prijatelj.

"Družili smo se četiri i po godine. Bila je u zlatnom kavezu, ona je to sama priznala. Ja sam znao šta se dešava u Bosni, ne u Zagrebu. Ona je to sve priznala, znam ja dosta toga. On me je podržao maksimalno, najbolji mi je prijatelj. Njega ne možemo da očekujemo, on je poslovan čovek", dodao je.

Upoznajte Dina!