PLAĆALA SAM KIRIJU I RAČUNE, A ON ME TUKAO: Majina šok ispovest o bivšem dečku - "Ja 50 kila, a on kad udari..."

Maja Marinković, koja je poslednjih dana u centru pažnje zbog navodne tuče sa Filipom Carem, ispričala je malo poznate detalje iz veze sa Janjušem

Izvor: YouTube/Zadruga Official/screenshot

Rijaliti zvezda Maja Marinković poslednjih dana puni stranice štampe zbog skandalozne svađe sa novim dečkom Filipom Carem, a pre samo par meseci zbog svakodnevnih tuča sa bivšim dečkom Markom Janjuševićem.

Maja je sada ispričala detalje veze s nekadašnjim košarkašem, u periodu kada su krili da su zajedno.

"U početku smo se krili ispod jorgana, jer on nije želeo da se zna za nas. Kada smo izašli iz rijalitija, sve vreme smo bili zajedno i zaista sam ga zavolela. Lagala sam oca da nisam sa Janjušem jer on nije podržavao tu vezu. Kada je Taki saznao za našu ljubav, bio je šokiran i nimalo mu nije bilo prijatno. Baš se naljutio na mene što sam sve to krila i lagala ga", rekla je Maja, koja tvrdi da su Janjuš i ona jedno vreme živeli pod istim krovom:

"Iznajmila sam stan za nas dvoje, plaćala kiriju i sve račune. On je u to vreme zvanično živeo kod druga u jednom etno-selu, a zapravo je sve vreme bio kod mene. Često smo se svađali zato što me je lagao, ali ipak sam mu na kraju sve praštala i vraćala mu se. Čak sam trpela i njegove batine. Sad se zbog toga baš kajem".

Marinkovićeva se prisetila i trenutka kada je Janjuš prvi put nasrnuo na nju.

"Stalno je pokušavao da ispegla situaciju sa ženom, jednostavno je hteo da sedi na dve stolice. Zbog toga smo se najviše svađali, kao i zbog ljubomore. Njoj je pričao da nema ništa sa mnom, a meni da se ne viđa sa ženom. U jednoj svađi sam ja njega prvi put udarila, pa je onda i on meni vratio. To je počelo često da se ponavlja", rekla je Marinkovićeva i nastavila:

"Nikad mu nisam ostala dužna kada me udari. Opet, ne može se porediti njegov udarac i moj, jer je on visok i težak, a ja imam 50 kilograma. O Janjušu više ne želim da pričam, jako me je razočarao i kajem se što sam imala bilo šta s njim. On mi je najveća životna greška. Trebalo je da slušam oca, za sve je bio u pravu".