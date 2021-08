SKANDAL! POTUKLI SE MAJA I CAR?! Nakon priča da su u vezi, komšije zabilježile brutalni okršaj? "Nije se znalo ko koga!"

Domaći mediji prenose da je navodno došlo do fizičkog okršaja između Maje Marinković i Filipa Cara.

Izvor: Pink TV /screenshot/YouTube/Zadruga Official

Danima već kruže priče da su nekadašnji rijaliti učesnici Maja Marinković i Filip Car uplovili u vezu, uprkos njihovim pokušajima da to demantuju tvrdeći da je riječ samo o prijateljstvu.

Na njihov odnos je sada definitivno okončan, budući da je između starlete i Cara navodno došlo do fizičkog okršaja koje su zabilježile komšije, piše portal "Pink.rs".

Maja i Car su se nakon burne svađe u gluvo doba noći, prema daljim navodima, na noge digli čitavu zgradu.

"To da ste vidjeli... To je takav haos bio! Urlali su jedno na drugo, a onda je krenula tuča, nije se znalo ko tu koga... Maja je vrištala toliko da nas je sve razbudila, a baš je kasno bilo, pakao! Urlala je i plakala, on se drao kao lud", priča navodni svjedok okršaja.

Poslušajte snimak koji je dostavljen pomenutom portalu: