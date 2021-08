DARKO LAZIĆ ULAZI U ZADRUGU 5?! Bivša rijaliti učesnica otkrila sve detalje, spomenula i Barbaru Bobak!

Miljana Kulić o odnosu sa Darkom Lazićem i njegovom ulasku u Zadrugu.

I dok se o novim učesnicima Zadruge uveliko priča, uskoro će se na imanje u Šimanovcima useliti i brojne već poznate rijaliti face, među kojima je i Miljana Kulić.

Ona je za medije govorila o svom učešću, te istakla da je ubeđena da će konačno smuvati Darka Lazića, koji će, kako tvrdi, biti deo Zadruge i koji će do ulaska "sigurno raskinuti sa Barbarom Bobak".

"Darko i ja smo u odličnim odnosima! Bila sam nedavno na njegovom nastupu, super sam se provela. Stalno se čujemo telefonom. On je divan dečko, mnogo ga volim. Ući će u Zadrugu 5 sa mnom! Taman će dotle da raskine sa devojkom Barbarom Bobak, pa ćemo napokon biti zajedno jer znam da on to želi! Jedva čekam", kaže Kulićeva, a na pita nje da li je sigurna da će uspeti da smuva Lazića, samouvereno odgovara:

"Da! Neću ući u Zadrugu odmah u septembru, već malo kasnije da bih imala vremena da smršam. Cilj mi je da imam 67 kilograma , to je moja idealna težina. Tako zgodnoj Miljani niko ne može da odoli! Nijedan muškarac! Kad se pojavim na bazenu, ne mogu da se odbranim od udvarača, svi se lože na moje obline. Isti je slučaj i sa Darkom! I ovako sam mu simpatična, a tek će da odlepi za mnom kad se dovedem u red! Ma super sam riba, nema šanse da me Lazić odbije!", rekla je Miljana.

Miljana Kulić i Darko Lazić

