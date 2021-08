POLUBRAT DARKA LAZIĆA ULAZI U ZADRUGU, PEVAČ U ŠOKU! Kakav crni brat, šta pričate?!

Darko Lazić demantovao navode novog učesnika Zadruge da su u srodstvu

Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Poslednja sezona Zadruge uskoro počinje, a budući takmičari snimili su video pred ulazak u rijaliti kojim će se predstaviti publici.

Jedan je bio interesantniji od ostalih, jer smo u njemu čuli Davora Lazića, momka koji tvrdi da je vanbračni sin pevačevog oca Milana.

Davor Lazić, polubrat Darka Lazića, dolazim iz Maribora i imam 30 godina. Možda sam malo gori u nekim situacijiama od njega, krv nije voda. U dobrim smo odnosima", rekao je Davor.

Pevač je sada otkrio da nema polubrata i da je najverovatnije u pitanju njegov fan.

"Kakav crni polubrat, o čemu vi pričate? Ne znam ni ko je taj Davor, davno je postojao neki dečko što me je pratio na nastupima kao fan i tako se predstavljao, ali to nema veze sa istinom. Kako može da priča da se poznajemo i čujemo kada je to totalna laž?! Meni je stvarno muka više tih laži, svaki dan se pišu gluposti o meni, ali ovo je stvarno previše. Ako je odlučio da uđe u "Zadrugu" kao moj polubrat i da tako stekne popularnost, svaka mu čast. Nemam šta drugo da izjavim osim da nemam polubrata", rekao je "Kurir".