DALJE MORAM SAMA, ŠTETIŠ MI I NE VOLIM TE VIŠE! Nataša Bekvalac nikad iskrenija, brojni pratioci je PODRŽALI!

Nataša Bekvalac otkrila detalje svoje borbe.

Pjevačica Nataša Bekvalac godinama je poznata kao strastveni pušač, ali se često odvikavala od ove navike. Ona je sada ponovo odlučila da prestane da puši, ali ju je to dovelo u nevjerovatnu nikotinsku krizu sa kojom se danima već bori.

Nakon što joj se usjled nedostatka cigareta, očigledno povećao apetiti pa se požalila pratiocima da je čak kopala i po kanti za đubre, ona je do detalja opisala kako izgleda njena borba.

"Sedmi dan kako nisam zapalila cigaretu. Deset godina mislila sam da su mi cigarete najbolje drugarice, uživala sam konzumirajući ih... Sve do jednog jutra kada sam ustala i shvatila da nisam slobodna žena. To me je uplašilo i jako uznemirilo. Nisam slobodna, jer me kontroliše cigareta! Prvo na šta sam to jutro pomislila bila je cigareta! Zapravo sam shvatila da obožavam ono što me uništava, šteti mi i čini me ovisnom. Slično kao kada ste sa manipulatorom. Vrlo je zavodljivo... Ovo je jedna od težih borbi koje sam vodila i moram priznati jedan od jačih protivnika... Na sreću ne postoji jača sila od sile ljubavi, tako da... Lijepo smo se družile, sada moram dalje sama, štetiš mi i ne volim te više!", napisala je Nataša na svom Instagramu.

Nataša Bekvalac

Pjevačica je u komentarima dobila brojne poruke podrške.