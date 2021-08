NATAŠA BEKVALAC JELA IZ KANTE ZA ĐUBRE! Pevačica šokirala objavom na Instagramu - "Ustala sam u 3 ujutru i kopala"

Pevačica Nataša Bekvalac o krizi kroz koju prolazi

Izvor: Lepa i Srecna

Pevačica Nataša Bekvalac godinama je poznata kao strastveni pušač, ali se često odvikavala od ove navike. Ona je sada ponovo odlučila da prestane da puši, ali ju je to dovelo u neverovatnu nikotinsku krizu.

Pevačici se, očigledno, usled nedostatka cigareta, povećao apetiti pa se požalila pratiocima da je čak kopala i po kanti za đubre.

"Ovo je doslovno isterivanje đavola! Egzorcizam ljudi! I toliko žderem, to su kilogrami hrane, poludeću. Ljudi, dan 5. bez cigarete. Ovo je strašno kako se ja osećam. Jako sam nervozna, agresivna, osetljiva... Doslovno sam opasna po okolinu", napisala je Nataša, ali se tu nije zaustavila.

"I svi me nerviraju i sve me nervira i sinoć sam iz kante za đubre, negde oko tri časa nakon ponoći vadila ostatke palačinki koje je Hana naručila. Preko tih ostataka je bilo još smeća, samo da dodam. A ovo što sada radim, ljudi da li je realno da mene ne mrzi da pravim puding sa plazmom i da molim Boga da mi neko ne uđe u kuhinju i ne daj Bože traži da podelimo! Ne želim da delim svoj dezert! To me usrećuje! Ja sam emotivno rastrojena!", napisala je pevačica i dodala:

"Ja sam nepušač! Nikada više neću zapaliti cigaretu, ali jako mi je teško, jako patim, ovo je preemotivno za mene, ja sam volela cigarete".