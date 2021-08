BEKUTA JE SINA OSTAVILA U DOMU! Rodila sa 17 godina, a zbog osuda ga je dala - Evo kako on danas izgleda

Agonija je trajala 8 meseci, ali srećom sve se dobro završilo.

Pre nego što će postati Ana Bekuta, pevačica se zvala Nada Polić. Tada mlada devojka, od samo 17 godina, ostala je trudna u vanbračnoj vezi, zbog čega je povukla težak potez - svog sina Igora ostavila je u domu za nezbrinutu decu.

Taj period je, kaže, najteži u životu. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo.

"Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što 'to' nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo", rekla je Ana svojevremeno.

Ana je nakon 8 meseci uspela da vrati sina.

"Želela sam da rodim dete. Istina, nanela sam bol svojim roditeljima, jesam ih osramotila, to sve stoji, zato je Igor nekih osam meseci bio u domu da bi se ta klima u mom selu nekako dovela u normalno stanje i da bi prestale sve te priče. Pritisak okruženja bio je tako snažan da je moj mali lepi sin morao da se skloni s očiju bezgrešnih".

