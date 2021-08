"PROSTITUTKA KRENULA POD ŠATOR NA 40 STEPENI": Đanijeva fotka postala hit posle prozivki i snimka na kom pije iz cipele!

Evo šta je folker posle svega objavio na Instagramu!

Izvor: Kurir/printscreen

Radiša Trajković Đani izazvao je burne reakcije snimkom koji kruži društvenim mrežama, a na kojem na jednom slavlju pije alkohol iz tuđe cipele dok sedi na hiljadama evra.

Burno je reagovala i glumica i voditeljka Marijana Mićić koja je nazvala Đanija "muškom prostitutkom" i navela da ga "treba uhapsiti", posle čega se oglasila folkerova supruga Slađa rečima da to što je njen muž radio nije ništa strašno i da "glumci svašta rade".

I sam Đani, koji je u centru pažnje zbog svog postupka, odgovorio je Marijani i rekao da nije dvorska luda.

"Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa, nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje", izjavio je Đani.

A sada se folker oglasio i na Instagramu šaljivom objavom!

"Prostitutka krenula pod šator na 40 stepeni", napisao je Đani uz selfi iz automobila.

Đani ide pod šator na 40 stepeni

Izvor: Instagram/djanimusic