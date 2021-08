SjEDI NA HILJADAMA EURA I PIJE IZ CIPELE! Đani prevazišao samog sebe! Mreže se usijale, folker otišao kući PUNIH DŽEPOVA

Radiša Trajković Đani ponovo je u centru pažnje.

Izvor: Kurir/printscreen

Folker Radiša Trajković Đani jedan je od onih pjevača koji na "tezgama" uzimaju najveći bakšiš, a na mjestima gdje nastupa uvijek dovede atmosferu do usijanja.

Vidjeli smo i lijepljenje "eurića" na čelo, i bacanje novčanica po njemu, i stavljanje u košulju, pantalone i svašta još... Ali Đani sada kao da je prevazišao samog sebe.

Na fotografiji koji se pojavio Đani sjedi na podu i pjeva na jednom slavlju, a momak koji je sjedio do njega mu je dao da pije iz cipele, na šta je Trajković pristao.

Izvor: Kurir/printscreen

Nakon toga je zapjevao svoj hit "Sam sam" i zgrnuo na hiljade eura. Pare su bile svuda oko njega i osim u rukama, ponovo su mu završile na čelu.

Đani je još jednom stao iza one čuvane "No Đani no party", a nema sumnje da je sa ovog slavlja otišao i prepunih džepova.