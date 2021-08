NISAM DVORSKA LUDA! Đani nakon snimka na kom pije iz TUĐE CIPELE! Odbrusio Marijani Mićić: Ne dotiču me osude glumica

Objasnio kako je došlo do toga da pije iz tuđe cipele.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Printscreen TV Prva/Kurir/printscreen

Internetom kruži snimak folkera Radiše Trajkovića Đanija s jednog nastupa na kojem je zgrnuo na hiljade eura, ali i pio iz cipele i sjedio na podu, što je šokiralo glumicu Marijanu Mićić koja ga je nazvala "muškom prostitutkom koja se iživljava i radi za pare".

Nakon njenih riječi oglasila se i Đanijeva supruga Slađa koja je poručila da je i "Madona ležala, pa što ne bi Đani", kao i da je Marijana glumica i da to njoj ne bi trebalo da bude čudno, jer "glumci svašta rade".

Sada je svoj komentar dao i glavni akter spornog snimka Radiša Trajković Đani.

"Svako radi ili govori kako treba i misli da je ispravno. Ne dotiču me osude i komentari voditeljki i glumaca. I glumici svašta rade", osvrnuo se Đani na komentar voditeljke Marijane Mićić, a nakon toga je uptan da li je performans sa ispijanjem pića iz obuće gostiju nešto što radi na svakom nastupu ili je ovo bila puka slučajnost:

"Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponijela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje", izjavio je Đani.



Pogledajte i naš intervju sa Đanijem: