CECA ILI PERSA, ISTO JE, ZOVEM ONE KOJI SU MENE ZVALI! Goca nije bila na Veljkovoj svadbi i sad je nikad iskrenija!

Goca Božinovska otkrila da li će zvati Cecu Ražnatović na svadbu sina Mirka Šijana.

Izvor: Youtube / Grand News/Instagram / cecaraznatovic/printscreen

Mediji su nedavno preneli da će Mirko Šijan i Bojana Rodić umesto velike svadbe ipak imati venčanje u intimnoj atmosferi i u tajnosti budući da svakog dana očekuju da dobiju sina, a sada je Goca Božinovska otkrila sve planove u vezi sa tim.

"Kada budemo najavili venčanje, mi ćemo najaviti. Neće biti intimnije, biće gala venčanje, ali prvo čekamo da se Bojana porodi. Nećemo moći sad ništa da pravimo pred njen porođaj. Bojana za desetak dana treba da se porodi. Nakon toga ćemo da pravimo krštenje i svadbu i sve", izjavila je Goca.

Budući da pevačica nije bila na svadbi Veljka Ražnatovića i Bogdane Rodić, nameće se pitanje da li će Ceca biti pozvana na svadbu njenog sina Mirka.

"To je kao da me pitate da li ću sutra da skuvam ručak. Zvaću one koje su i mene zvali i koji treba da dođu. Sad, da li je u pitanju Ceca ili Persa, nije bitno ko je", rekla je pevačica.

S obzirom na to da je snajka Cece Ražnatović, Bogdana, rođena sestra Mirkove buduće supruge Bojane, nema sumnje da će i folk zvezda s porodicom prisustvovati slavlju.