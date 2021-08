CECA U BADEMANTILU PRED KAMERAMA O KONCERTU NA UŠĆU: MUP je zamolio da prestanemo sa prodajom karata!

Ceca otkrila kada možemo da očekujemo Ušće 3!

Izvor: Prva TV/screenshot

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert za pamćenje u Vrnjačkoj Banji, kom je prisustvovao i njen dečko Bogdan Srejović, a tradicionalno je nastupom otvorila i sezonu u jednom poznatom klubu u Crnoj Gori.

Pevačica je nakon nastupa u Crnoj Gori ostala još nekoliko dana da uživa na moru, a sada se pred kamerama pojavila u bademantilu i poručila da joj je na odmoru najbitnija privatnost koju najviše ima na Kipru gde poseduje kuću.

"Ako sam u Crnoj Gori najviše privatnosti svakako imam na brodu sa svojim prijateljima na pučini, a što se tiče Kipra tamo stvarno imam svoju privatnost", rekla je Ceca i progovorila o svojim koncertima, publici, ali i Ušću 3.

"I sa Marakane i sa Ušća imama najlepše uspomene. Nebitan mi je prostor, najbitnije mi je da prostor bude pun. Ja sam dva koncerta odradila na Ušću, tamo je veći kapacitet, možete da ogradite koliko hoćete, ustvari koliko vam policija dozvoli zbog bezbednosnih razloga. Za prošlo Ušće MUP je zamolio da prestanemo sa prodajom karata, zato što je bio zaista ogroman broj ljudi, naravno mi smo sarađivali sa institucijama, tako da je moje Ušće bilo rasprodato sedam dana pre... Ako bog da i treće Ušće je u planu", rekla je Ceca za "Ekskluziv" i dodala:

"Ja sam ponosna na svoju publiku, nikada nijedan incident, tako da ću ja možda za godinu dana napravti veliku žurku na Ušću".

Ceca je progovorila i o unuku Željku i istakla da mu ona ispunjava sve želje.

"Nisam za to da bake i deke vaspitavaju decu, to je obaveza roditelja, a mi smo tu da kvarimo decu. Odmah sam rekla sinu i snajki Bogdani da ne računaju na mene da ću da mu uskraćujem ovo ili ono, ja se sa njim sve lepo dogovorim iako je on bebac. Ja nema nikakav problem sve mu žele uslišim, on je srećno i zadovoljno dete tako će i biti", rekla je Ceca.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić