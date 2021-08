ZARAĐUJE PO 200 € SVAKOG DRUGOG DANA! Miljana Kulić otkrila čime se bave njene sestre! Progovorila o ulasku u Zadrugu 5

Miljana Kulić o svom honoraru i finansijama porodice Kulić.

Miljana Kulić ispričala je da je po izlasku iz Zadruge 4 pozvala bivšeg supruga Goce Tržan, Ivana Marinkovića sa kojim ima sina Željka i ponudila mu da vidi dete što je on odbio, a zatim je otkrila i čime se bave njene sestre.

"Zvala sam Ivana umesto da je on okrenuo moj broj kad je izašao iz rijalitija da pita za dete. Bila sam u Beogradu i okrenula sam ga. Rekla sam da sam sa Željkom i pitala sam da li ima potrebu da vidi dete, a on mi kaže da ima svoj život i obaveze. Kao, mora da se konsultuje sa advokatom. Zvao me posle toga i kaže da ne može da vidi svog sina. Iskreno, u početku mi je bilo baš teško, bolelo me je što je takav prema svom detetu, a sad sam već oguglala na njegovo ponašanje. Željko ima dobru dušu kao i ja. Neće ništa da pojede sam, sve deli. Vezuje se za ljude, sve voli. Hvala Bogu pa je povukao na mene", izjavila je Miljana za "Svet", prenose mediji.

Zatim se osvrnula na svoju porodicu, te ispričala da njene sestre planiraju da školovanje nastave u Americi.

"Ana ide sigurno da studira, a možda će i Tijana. Ona je završila Ekonomski fakultet, a Ana drži individualne treninge. Zarađuje svakog drugog dana po 200 evra. Njeni treninzi sa ishranom su 60 evra. Ima uspešne klijente, baš lepo zarađuje", otkrila je Kulićeva.

Miljanin otac Siniša pre dva meseca imao je operaciju grla, dok je majka Marija operisala kancer limfnih žlezda, a nekadašnja rijaliti učesnica sada je ispričala kakvo im je trenutno zdravstveno stanje i progovorila o ulasku u Zadrugu 5.

"Samo nas je Bog pogledao da je mama kad je izašla iz rijalitija odvela tatu kod lekara i slučajno otkrila bolest. Tata je pao u depresiju, nije se uopšte kretao, nije hteo da jede, pa je smršao jako. Tome je doprinela i operacija raka grla i zračenje, ali verujem da će sve biti super. Planiram da posetim jedan manastir u Crnoj Gori. Mami su eritrociti i leukociti dosta pali, pa je treća hemioterapija odložena. Sad čekamo da joj se popravi krvna slika da bi mogla da nastavi lečenje. Toliko me je problema sačekalo u spoljnom svetu da mi, veruj mi, rijaliti nedostaje. Ja se tamo odmorim od svega, nemam prave životne probleme. Sreća u nesreći je samo to što sam dosta para zaradila, pa ako treba za lekove i lečenje, možemo to da priuštimo. Od ovog honorara sam planirala da kupim stan, da stavim Željku na račun ali to je propalo. Sav novac je za roditelje ako bilo šta zatreba, ako se mora u Tursku ili Nemačku na dalje lečenje, a u sledeću sezonu ulazim da zaradim za sina i sebe" ,rekla je Miljana za pomenuti list.

