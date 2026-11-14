Na današnji dan rođena je naša slavna glumica Jelisaveta Orašanin.

Izvor: Zoutube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot

Jednom prilikom Jelisaveta Orašanin ispričala je malo traumu koju je doživjela još kao djevojčica. Sve se odigralo prije nešto više od 30 godina na dunavskom keju, tačnije na šetalištu kod 25. maja na Dorćolu.

"Bio je to 31. maj 1992. dan osnovne škole 'Kralj Petar Prvi'. Na tu priredbu smo sestra i ja trebalo da odemo. U tom trenutku sam imala četiri godine, a sestra osam. Mama nam nije dozvoljavala da prelazimo ovu biciklističku stazu. Dotle smo samo smele da idemo, i mi smo taj dogovor poštovale. Do tog dana. Ja sam se zaletjela, sestra je vikala da se vratim ali ja je nisam poslušala. Strčala sam dole sa drugaricom. Okliznula sam se na mahovinu i upala u vodu. Počela sam da se davim. I tako sam se davila, davila, i kao što volim da kažem, došla već do odjavne špice", počela je priču Jelisaveta.

Vidi opis "Mama je počela da plače": Jelisaveta zamalo izgubila život, godinama traži čovjeka koji ju je spasao smrti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoutube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Zoutube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Zoutube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Zoutube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot Br. slika: 4 4 / 4

U daljem razgovoru priznala je da su jedino čega se sjeća dvije žene koje su se sunčale na ležaljci, i drugarice koja je vrištala u tom trenutku.

"I onda sam se isključila. Probudila sam se u kadi. Bila sam obučena a sestra me je tuširala. Sestra je objasnila mami šta se desilo. Mama je strčala dolje da vidi gdje je taj čovek koji me je spasao, ali njega nije bilo. Najvjerovatnije me je samo iznio i predao sestri. Mislim da sam se probudila tu pred lift. Sjutradan je mama došla na posao i kolega joj je rekao: 'Pa što nam nisi rekla šta se dogodilo?' Tada je moja mama počela da plače. Raspitivala se ko je taj čovjek a on joj je rekao da ga zna sa pecanja, da sutra ide na ratište i da će se najverovatnije opet sresti kad se vrati. Od tada ja nisam više čula za njega. Ako se prepoznate u ovoj priči molim vas da mi se javite. Jednom sam mu zapalila sveću. Nadam se da je živ i da će mi se jednog dana javiti", ispričala je poznata glumica tokom gostovanja u emisiji "TV lica kao sav normalan svijet".

Turbulentan ljubavni život

Iako Jelisaveta nastoji da privatni život sačuva od očiju javnosti, pojedini detalji, naročito oni koji se tiču ljubavnih veza, ipak su bili medijski propraćeni.

Prije nego što je uplovila u brak sa košarkašem Milošem Teodosićem, bila je u dugogodišnjoj vezi sa kolegom Vukom Kostićem. Njihova romansa trajala je nekoliko godina, a iako su mnogi naslućivali da će svoju ljubav krunisati brakom, do toga nije došlo.

Nakon raskida sa Kostićem, Jelisaveta je povezivana sa još nekoliko muškaraca, među kojima su se u medijima pominjali maneken Dušan Šušnjar i košarkaški trener Momir Gajić.

Ipak, najveću pažnju privukla je njena brak sa Milošem Teodosićem. Njih dvoje su se vjenčali 2017. godine, a tokom braka dobili su dvoje djece, ćerku Petru i sina Bogdana.

Podsjetite se kakav su par bili Jelisaveta i Miloš:

Nakon godina zajedničkog života, tokom 2026. godine u javnosti su se pojavile informacije o njihovom razvodu. Nedugo zatim, Jelisaveta je dospjela u centar pažnje zbog navodne romanse sa 11 godina mlađim glumcem Pavlom Mensurom.

Pogledajte fotografije Jelisavete sa 11 godina mlađim Pavlom:

Vidi opis "Mama je počela da plače": Jelisaveta zamalo izgubila život, godinama traži čovjeka koji ju je spasao smrti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Njih dvoje su fotografisani zajedno, a mediji su pisali o njihovoj bliskosti, da bi se zajedno pojavili na crvenom tepihu na premijeri filma "Kengur se vraća kući".

Stan u strogom centru Beograda

Inače, Jelisaveta Orašanin danas živi i radi u Beogradu, gde je nastavila da gradi glumačku karijeru nakon nekoliko godina provedenih u inostranstvu. Ponovo je aktivna u Beogradskom dramskom pozorištu, čija je matična članica, a publika je može gledati u predstavama "Hotel 88", "Privatna proslava" i "Laž". Nedavno je privukla pažnju i ulogom u filmu "Kengur se vraća kući", u kojem tumači Krdžu, taksistkinju sa Novog Beograda.

Pored poslovnih obaveza, najveći dio slobodnog vremena posvećuje ćerki Petri i sinu Bogdanu. Iako je njen emotivni život prethodnih mjeseci bio predmet interesovanja javnosti zbog povezivanja sa glumcem Pavlom Mensurom, trenutno nema potvrđenih informacija o njenom ljubavnom statusu. Glumica se u međuvremenu posvetila poslu i porodici, dok privatnost i dalje nastoji da sačuva od javnosti.

Pogledajte kako izgleda penthaus u kom živi Jelisaveta:

Vidi opis "Mama je počela da plače": Jelisaveta zamalo izgubila život, godinama traži čovjeka koji ju je spasao smrti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 11 11 / 11

Pogledajte snimak Jelisavete i Pavla na premijeri domaćeg filma: