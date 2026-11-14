Arina Sabalenka doživjela je debakl na Završnom mastersu, poražena od Svitoline rezultatom 6:3, 3:6, 6:1. Saznajte više o ovom razočaravajućem ishodu.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka je na razočaravajući način završila sezonu. Osvajačica četiri grend slem titule je poražena na Završnom mastersu od Eline Svitoline, koja je obezbijedila mjesto u nokaut fazi WTA finala. Susret je završen rezultatom 6:3, 3:6, 6:1 u korist Ukrajinke.

Ovom scenariju u mnogome je doprinela Mira Andrejeva koja je prethodno sa 2:0 savladala Beloruskinju i to nakon što joj je oduzela vezanih 11 gemova. S druge strane, pred Svitolinom je nokaut faza - Ukrajinka koja je u medijima prisutnija zbog privatnog života, a manje zbog igre, sad će se sastati sa Lindom Novoskom u polufinalu, nakon što je u grupi B završila kao drugoplasirana, odmah iza Mire Andrejeve.GalleryName

Činilo se da će Sabalenka preokrenuti susret u svoju korist, pošto je u drugi set izborila sa 6:3, ali je potom uslijedio potpuni krah Ruskinje. Stigla je do brejka i u trećem setu i povela 1:0, ali je potom Svitolina osvojila sve naredne! Nekad prva teniserka sveta nije imala mnogo izbora, pa je nezadovoljstvo iskaljivala nad reketom, a na momente je nemoćno sedjela pored terena.

Sabalenka ovo ne pamti od 2022.

Sabalenka ovako loš učinak u sezoni nije imala od 2022. Prethodno nije uspjela da osvoji Australijan open, a zatim i US open, pošto je na oba velika turnira poražena u finalu. Ipak, uspjela je da u sezoni otvoji tri titule, ali to nije bilo dovoljno da ostane na vrhu liste najboljih na svijetu. Posle 99 nedelja, Jelena Ribakina je zasjela na prvo mjesto.

Sabalenka možda jeste ostala dosljedna, kad je u poslednjih 16 velikih turnira bar na 13 stigla do polufinala, što je i dalje predstavlja kao teniserku iz samog svjetskog vrha, ali je jasno da će morati da ode i korak dalje, ako želi da piše istoriju tenisa i dalje.