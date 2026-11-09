Prvi intervju Trampa nakon poraza republikanaca na međuizborima od demokrata.

Izvor: X/NBARetweet

Američki predsjednik Donald Tramp je u velikom intervjuu za "CBS News" govorio o o razlozima ubjedljivog poraza republikanaca na nedavno održanim međuizborima u Sjedinjenim Državama. Priznao je da je njegova politika deportacija bila prestroga i da mu je to naštetilo na izborima za Kongres.

Prema podacima "CBS-a", republikanci su izgubili više od 40 mjesta u Predstavničkom domu i najmanje sedam u Santu. Smatra da je politika deportovanja ljudi bila prestroga.

"Mislim da sam zaslužio čistu peticu za zatvaranje granice. Izgubio sam podršku jer su deportovani i ljudi koji su imali dobre poslove. Mislim da je to bilo prestrogo", naveo je Tramp.

President Trump says his administration’s deportation policy was “too tough.” https://t.co/4EQsg4QA8c https://t.co/JDcqgRAySp — 60 Minutes (@60Minutes)November 9, 2026

O saradnji sa demokratama

Ističe da bi volio da postigne dogovor sa demokratama u Kongresu o imigraciji. Tramp želi da se pronađe rješenje za ljude koji u Sjedinjenim Američkim Državama žive 10 ili 15 godina, poput konobarica, spremačica i baštovana.

Prema izlaznim anketama "CBS-a", 63 odsto birača ne odobrava politiku Trampa. Sa druge strane, 44 odsto je reklo da je glasalo protiv republikanaca da bi se protivilo direktno Trampu.

BREAKING: President Trump says some people want every single solitary illegal alien deported by the mass millions, while others want a "deal" for only the workers committing no other crimes"[They want] the people here for 10-15 years, work a deal for them...good people, work in an landscaping company, or work in an hotel...paying taxes.""I think [the deportation policy] might be too tough.""I get hurt because we also took people that had good jobs that created one violation or breaking of the law. And that was that they came into the country illegally. Now, there is a large part of the country that think that they should be put out."Trump didn't outright endorse any immigration deal, but said he WOULD work with Democrats on immigrationOdds are, Dems would just push for mass amnesty for every illegal alien, and THAT'S A NON-STARTER! — Eric Daugherty (@EricLDaugh)November 9, 2026

O ratu sa Iranom

Na kraju se oglasio i o ratu na Bliskom istoku. Smatra da neće eskalirati rat sa Iranom.

"Ne želim to. Mislim da za to nema razloga", objasnio je američki predsjednik.

Da podsjetimo, Demokratska stranka odnijela je ubjedljivu pobjedu u Predstavničkom domu i Senatu na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama koji su održani 3. novembra. Demokrate će tako steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti čime će znatno otežati izvršnu vlast aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa koji ima mandat do novembra 2028. kada će se održati naredni predsjednički izbori.