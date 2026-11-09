Francuske vlasti optužile su Iran za hakerske napade na stotine supermarketa, u kojima su zbog naglog porasta temperature frižidera i zamrzivača uništene velike količine hrane.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Francuska je optužila iransku Revolucionarnu gardu (IRGC) da stoji iza sajber napada koji su prošlog mjeseca izazvali nagli porast temperature u frižiderima i zamrzivačima supermarketa širom zemlje.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da je napad bio "bez presedana, kako po svojim razmjerama, tako i po stepenu agresivnosti", dodajući da će odgovorni biti suočeni sa sankcijama na evropskom nivou, piše BBC.

Iran se za sada nije oglasio povodom optužbi francuskih vlasti.

Tokom sajber napada prošlog mjeseca, frižideri i zamrzivači u stotinama francuskih supermarketa počeli su da se zagrijavaju, zbog čega su propale velike količine svježe i zamrznute hrane, čija se vrijednost procjenjuje na milione eura.

Prošle nedelje desetine supermarketa u nekoliko drugih evropskih zemalja takođe su pogođene sajber napadom usmjerenim na rashladne uređaje. Za sada nije poznato da li su ovi incidenti povezani.

Francuska najavila oštre mere protiv odgovornih

Baro je izjavio da napad na francuske supermarkete predstavlja prvi sajber napad velikih razmjera usmjeren na sabotažu na teritoriji Francuske.

"Ovaj incident predstavlja ozbiljan napad na nacionalne interese i bezbjednost francuskog naroda", rekao je ministar.

On je naveo da je francuska vlada pozvala iranskog ambasadora u Parizu kako bi uložila oštar protest zbog ovog, kako je ocijenio, izuzetno ozbiljnog čina.

Francuska će preduzeti "sve druge neophodne i proporcionalne mere" kako bi odgovorila na incident i odvratila svakoga ko bi pokušao da ponovi sličan napad, dodao je Baro.

Parisko tužilaštvo saopštilo je u ponedeljak da je pokrenuta istraga protiv rukovodioca jedne ofanzivne sajber jedinice povezane sa iranskom Revolucionarnom gardom, kao i protiv dvojice njegovih zamjenika.

Pariska tužiteljka Lor Bekio navela je da je riječ o jedinici "Šahid Kaveh", za koju se smatra da je povezana sa elektronskim i sajber centrom Revolucionarne garde.

Pod nazivom "Šahid Kaveh" poznata je grupa hakera za koje se vjeruje da su direktno zaposleni u iranskom režimu.

Temperatura frižidera dostizala čak 50 stepeni

Hakeri su 11. oktobra uspjeli da preuzmu kontrolu nad softverom koji reguliše temperaturu rashladnih uređaja u brojnim francuskim supermarketima.

Napadom je pogođeno više od 100 supermarketa lanca "Coopérative U", kao i 180 prodavnica kompanije "Intermarché" i njenog brenda "Netto".

Prema pojedinim izvještajima, temperatura u frižiderima nekih prodavnica tokom noći porasla je čak na 50 stepeni Celzijusa.

Na meti napada našli su se i veliki trgovinski lanci "Carrefour", "Monoprix" i "E.Leclerc".

Hakeri su ciljali softver danske inženjerske kompanije "Danfoss", koji omogućava trgovinskim lancima da daljinski upravljaju rashladnim uređajima.

Početkom novembra uslijedio je drugi talas napada, koji je pogodio više od 100 prodavnica širom Evrope.

Među pogođenima su bili supermarketi u Belgiji i Luksemburgu, dok je manji broj prodavnica napadnut i u Švedskoj, Irskoj, Holandiji, Estoniji i Finskoj.

Slični incidenti zabeleženi i u američkim vojnim bazama

U avgustu su zabilježeni i neobični kvarovi frižidera u nekoliko američkih vojnih baza, zbog kojih su propale zalihe hrane.

Kako je prenio Rojters, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, istražuje se mogućnost da su i ti incidenti posledica namjernih sajber napada.

Nakon napada na rashladne sisteme, stručnjaci za sajber bezbjednost pokušavali su da utvrde ko bi mogao da stoji iza njih, a Iran se nalazio među potencijalnim osumnjičenima.

Iako su dvije hakerske grupe povezane sa Rusijom u sredu preuzele odgovornost za napade, njihove tvrdnje naišle su na široku sumnju.

Francuska vlada za sada nije objasnila na osnovu kojih dokaza je zaključila da Iran stoji iza napada.

Utvrđivanje odgovornosti za sajber napade izuzetno je teško, budući da hakeri mogu da prikriju svoje lokacije i identitet.