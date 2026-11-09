Stevan Anđelković dobio drugo dijete: Milica Todorović podelila srećnu vijest, otkrila i pol bebe

Stevan i njegova supruga Nataša dobili naslednika
Pjevač i nekadašnji finalista muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Stevan Anđelković, danas se po drugi put ostvario u najljepšoj ulozi.
Vijest da je sa suprugom dobio drugo djete, podijelila je njegova kuma, pjevačica Milica Todorović.
"Dobro nam došao, dječače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata!", napisala je Milica i u objavi označila Stevana i njegovu ženu Natašu.
Stevan i njegova supruga imaju i ćerku Đinu, koja je na svijet došla prije tri godine.
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"Nisam do sad pričao o tome"
Pjevač je jednom prilikom otkrio da su ćerkicu dobili vantjelesnom oplodnjom.
"Supruga i ja smo dobili dijete vantjelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vrijeme postalo normalno", rekao je Anđelković ranije.