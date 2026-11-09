Stevan i njegova supruga Nataša dobili naslednika

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač i nekadašnji finalista muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Stevan Anđelković, danas se po drugi put ostvario u najljepšoj ulozi.

Vijest da je sa suprugom dobio drugo djete, podijelila je njegova kuma, pjevačica Milica Todorović.

"Dobro nam došao, dječače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata!", napisala je Milica i u objavi označila Stevana i njegovu ženu Natašu.

Stevan i njegova supruga imaju i ćerku Đinu, koja je na svijet došla prije tri godine.

Vidi opis Stevan Anđelković dobio drugo dijete: Milica Todorović podelila srećnu vijest, otkrila i pol bebe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nisam do sad pričao o tome"

Pjevač je jednom prilikom otkrio da su ćerkicu dobili vantjelesnom oplodnjom.

"Supruga i ja smo dobili dijete vantjelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vrijeme postalo normalno", rekao je Anđelković ranije.