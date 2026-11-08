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Maloljetnica prijavila Zvezdu Granda policiji: Pjevač se oglasio na mrežama, priznao šta je uradio

Maloljetnica prijavila Zvezdu Granda policiji: Pjevač se oglasio na mrežama, priznao šta je uradio

Autor Dragana Tomašević
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Pjevač Emrah Emšo na Instagramu napisao da ga je "djevojka prijavila policiji"

Maloljetnica prijavila Zvezdu Granda policiji Izvor: Instagram/emrah.ee/screenshot

Pevač Emrah Emšo, koji je široj javnosti postao poznat učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", našao se u centru pažnje nakon što se pojavila informacija da ga je jedna maloljetna djevojčica prijavila policiji.

Prema navodima koji su dospjeli u javnost, pjevač je navodno stupio u kontakt sa djevojčicom kojoj do punoljetstva nedostaje manje od mjesec dana.

O slučaju se ubrzo oglasio i sam Emšo, koji je iznio svoju stranu priče i objasnio zbog čega joj se obratio.

Pjevač tvrdi da je njegova namjera bila da djevojčici kupi haljinu za rođendan, a povodom čitave situacije oglasio se i na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/emrah.ee/screenshot

"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je Emrah.

Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnijeta.

 (Kurir,MONDO)

Tagovi

Emrah Emšo policija maloljetnica Zvezde Granda

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