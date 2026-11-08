"Čučala sam ispod stola dok su biznismeni imali odnose": Šok ispovijest pjevačice, rekli joj da može i da gleda

Pjevačica Sandra Rešić svojevremeno je šokirala javnost detaljima sa privatnog slavlja

Izvor: Instagram printscreen / sandra_resic

Pjevačica Sandra Rešić svojevremeno je šokirala priznanjem da je pjevala na privatnoj proslavi dok su pored nje gosti imali odnose. Ona je rekla da sada tako nešto sebi nikada ne bi dozvolila."Ma, to nije bilo veselje, nego privatna proslava. Bilo nekoliko momaka, došle neke devojke i jedan od njih dohvatio tu neku, nisu bili goli. On otkopčao šlic, zadigao suknjicu… Nisam gledala u njih, pa nisam bila u svinger klubu. Kratko je to i trajalo, dva minuta. Oni kažu ‘pjevaj’, ja pjevam, ali sebi to nikad više ne bih dozvolila", rekla je u emisiji "Minsko polje", dok je tokom rijalitija i za Kurir otkrila sočnije detalje.

Sandra je ispričala da je sa kolegom pjevala na privatnom slavlju na kojem su bila tri biznismena, koji su imali odnose sa djevojkama na sred stola.

"Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pjevamo. Oni će to platiti, nema problema. On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pjevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10–15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: 'Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega'. Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim.“