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"Jedva sam pročitao 15 strana, bilo je užasno": Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku

"Jedva sam pročitao 15 strana, bilo je užasno": Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku

Autor Ana Živančević
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Film "Titanik" je obilježio istoriju kinematografije, a Džoni Dep je prvobitno bio kandidat za ulogu Džeka.

Džoni Dep otkrio zašto je bez razmišljanja odbio ulogu u Titaniku Izvor: Profimedia

Kultni film „Titanik“ zauzima posebno mjesto u istoriji svjetske kinematografije, dok su uloge Džeka i Rouz proslavile Leonarda Dikaprija i Kejt Vinslet i vinule ih među najveće holivudske zvijezde.

Ipak, malo je poznato da je uloga mladog crtača Džeka Dosona prvobitno ponuđena Džoniju Depu, koji je na kraju odbio angažman.

Reditelj Džejms Kameron poslao je Depu scenario otprilike godinu prije početka snimanja, nadajući se da će ga zainteresovati za glavnu mušku ulogu. Međutim, glumac nije bio oduševljen onim što je pročitao.

„Jedva sam izgurao nekih 15 strana scenarija. Bilo je prosto nepodnošljivo, jednostavno nisam mogao da nastavim“, priznao je Dep jednom prilikom, prenosi magazin „Far Out“.

Iako nije želio da prihvati ulogu, glumac je već tada predvidio veliki uspjeh filma.

„I pored svega, bilo mi je potpuno jasno da će 'Titanik' postati planetarni blokbaster“, kazao je Dep.

Osim njega, Kameron je za ulogu Džeka razmatrao i nekoliko drugih poznatih glumaca. Među kandidatima su bili Metju Mekonahi, Itan Hok, Kristijan Bejl, Pol Rad i Kris O'Donel, ali je konačna odluka ipak pala na Leonarda Dikaprija.

Neobičan potez na promociji brenda

Džoni Dep nedavno je privukao pažnju i na promociji svog brenda ruma u Las Vegasu, gdje je izveo neobičan performans.

Glumac se pojavio u svom prepoznatljivom boemskom izdanju, sa tamnom odjećom, šeširom širokog oboda i maramom. Tokom događaja prišao je zidu ukrašenom vještačkim zelenilom, otkinuo plastični list i stavio ga u usta, što je iznenadilo prisutne.

Tagovi

Džoni Dep titanik

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