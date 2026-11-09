Izvršni direktor jednog od najmoćnijih tehnoloških giganata našao se u centru ozbiljnog skandala koji otvara i pitanja nacionalne bezbijednosti SAD.

Izvor: screenshot SBS

Kompanija Nvidia saopštila je u nedelju da je pokrenula istragu o odnosu suosnivača i izvršnog direktora Džensena Huanga sa poslovnom ženom za koju obavještajne službe tvrde da je kineski špijun.

Naime, Džensen Huang je priznao vanbračnu vezu sa navodnom kineskom špijunkom, čija je kompanija od Nvidije kupila napredne čipove vrijedne čak 4,8 milijardi dolara.

"Današnje vijesti neće usporiti Nvidiju. Džensen ostaje posvećen tome da nastavi da vodi Nvidiju kao izvršni direktor bez prekida", navela je kompanija u saopštenju dostavljenom televiziji CNBC.

U nastavku se nalazi pismo koje je Džensen Huang poslao zaposlenima, a do kog je došao CNBC, kao i saopštenje upravnog odbora Nvidije o pokrenutoj istrazi.

Pismo Džensena Huanga zaposlenima:

"Iznevjerio sam porodicu i sve vas

Šalje: Džensen Huang

Prima: Zaposleni

Predmet: Poruka našoj kompaniji

Datum: 8. novembar 2026.

Kolegama u Nvidiji,

Dugujem izvinjenje svojoj porodici i svima vama.

Bio sam nevjeran svojoj supruzi. Moji postupci su povrijedili nju i našu djecu. Nema opravdanja za ono što sam uradio. Duboko mi je žao.

Tokom čitavog mog života, porodica mi je pružala ljubav i podršku. Zaslužili su moje poštenje i odanost. Umjesto toga, iznevjerio sam ih i narušio život koji smo zajedno gradili. Preuzimam punu odgovornost za ono što sam učinio i za bol koji sam nanio, i prihvatam sve kritike koje uz to idu.

Mojoj supruzi i porodici: Volim vas. Znam da izvinjenje ne može da izbriše ono što sam uradio. Nadam se da će naša porodica uspjeti da zacijeli rane i da ću, vremenom, uspjeti ponovo da zaslužim vaše povjerenje.

Mojim kolegama u Nvidiji, uključujući i one sa kojima radim decenijama, kao i našem odboru, partnerima i akcionarima širom svijeta: zaslužili ste više od mene. Voditi Nvidiju jeste najveća privilegija u mom životu. Moja dužnost je da vam služim i budem dostojan vašeg povjerenja. Nisam bio na visini te odgovornosti. U potpunosti ostajem posvećen Nvidiji i trudiću se da povratim vaše povjerenje.

Kada je riječ o pitanjima nacionalne bezbijednosti koja se pominju u medijskim izvještajima, Upravni odbor Nvidije pokrenuo je nezavisnu istragu. Podržavam ovu istragu i u potpunosti ću sarađivati. Volim našu zemlju i našu kompaniju. Posvećen sam zaštiti Nvidije i očuvanju nacionalne bezbijednosti Amerike. Ponosan sam i zahvalan što sam Amerikanac.

Moja porodica ne snosi nikakvu odgovornost za moje izbore. Odgovoran sam samo ja. Molim vas da poštujete njihovu privatnost.

- Džensen"

Upravni odbor Nvidije pokreće nezavisnu istragu povodom nedavnih medijskih navoda da se osnivač i izvršni direktor Džensen Huang našao na meti stranih obavještajnih službi. Odbor nezavisnih direktora, uz pomoć spoljnih pravnih savetnika, nadgledaće tok istrage.

Upravnom odboru su nacionalna i ekonomska bezbijednost SAD na prvom mjestu, što je od ključnog značaja i za interese same kompanije Nvidia i njenih akcionara.

Iako Odbor nema razloga da vjeruje da su nacionalna bezbijednost ili tajne kompanije bili ugroženi, tokom istrage biće detaljno provjereni svi dostupni podaci.

Džensen u potpunosti podržava ovu provjeru i obavezao se na punu saradnju. Upravni odbor ima puno povjerenje u Džensena i njegov rukovodeći tim i blagovremeno će objavljivati nove informacije o ovom slučaju.