Razvodi na estradi nisu retkost, ali su za razliku od "običnih brakova", u brakorazvodnim parnicama pevača i pevačica, na spisku imovine privatni biznizi, kuće, stanovi i lokali, koji neretko završe u rukama bivših.

Izvor: instagram/printscreen/sf__fashion__style

Svaki put kada se objavi vest da se neka javna ličnost razvodi, odmah iza nje ide i druga koja se tiče starateljstva nad decom, alimentacije i podele imovine.

Holivudski parovi, za razliku od većine naših, potpisuju predbračne ugovore kojima osiguravaju imovinu pre sklapanja braka, dok na našoj estradi imamo primere gde su supruge dobijale stanove i lokale i "pare na ruke".

Jedan od njih je Miloš Bojanić koji je u sporazumnom razvodu ostao bez dve kuće i pekare.

"Budala, zaljubio se za 5 dana"

Pevač Miloš Bojanić, koji uživa u braku sa suprugom Brankom, bio je oženjen Dragicom kada je imao samo 22 godine.

U jednom intervjuu je otkrio da se "zaljubio za pet dana" i nazvao sebe budalom.

"Ja sam najluđi čovek na svetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala".

Iako su se sporazumno razišli bez ijedne ružne reči, podela imovine bila je prilično bolna.

"Ja sam tada imao dve kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis, pekaru. Ona je uzela te dve kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje".

Ovako sada izgleda kuća Miloša Bojanića na moru:

Vidi opis Ovo su pevači koje su žene "istresle iz gaća" posle razvoda: Uzele im kuće i pekare, a jedna brojala 150.000 evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Grand Online/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bivšoj ostavio milionsku vilu, ona je prodala

Drugi na spisku pevača koji je ostao bez imovine je Aca Lukas. On je bivšoj supruzi Sonji Vuksanović, s kojom je dobio ćerku, ostavio milionsku vilu.

Lukas je naglasio da je sve uredno potpisao i da je nekretnina u potpunosti pripala Sonji, koja je potom odlučila da je proda njegovom prijatelju.

"Nije poenta priče što je on kupio kuću, već ako se mi znamo sto godina, a znamo se, red je da dođeš i kažeš: 'E, pregovaram sa tvojom bivšom ženom da kupim kuću" - rekao je Lukas godinama kasnije gostujući u emisiji kod Bokija 13.

Pevač je detaljno objasnio kako je protekla podela imovine i kako je reagovao kada je saznao ko je kupac nekretnine:

"Sve sam ja to potpisao, nema tu šta... Ja sam takav čovek. To više nije bila moja kuća, već kuće moje žene, i ona može da proda kome hoće, da radi sa tom kućom šta hoće. Ona je imala neke svoje planove, ja nemam ništa protiv. Međutim, desila se druga stvar. Ona je prodala tu kuću i kupila stan! Ona je meni i rekla da će prodati kuću i kupiti stan... Rekao sam joj okej, ako vam tako odgovara... Ali, ko kupuje kuću? Marko! Da, Marko!"

Ovako izgleda vila:

Bivša supruga Ace Lukasa, Sonja Vuksanović, jednom prilikom je potkačila bivše muževe kada je izjavila da je bolje da joj se ćerka uda za automehaničara nego za pevača.

"Uzela mi 150.000 evra"

Reper i rijaliti učesnik Nenad Aleksić Ša rekao je da mu je bivša supruga Ivana nakon razvoda uzela 150.000 evra.

"Lokali, stan, novac, ali bože moj. Napravio je Nenad to, napraviće opet. Radim detaljno na svemu tome da se vratim u to prvobitno stanje. Znam da ću kroz koju godinu to sve opet zaraditi.Tu svotu novca za ulazak u rijaliti nikada ne bi mogla da dobije, koju je dobila brakorazvodnom parnicom. Ne mislim da je sve to taktički uradila. Povređena žena, ja to tako gledam", rekao je Ša i otkrio da je Ivana nakon razvoda uzela 150.000 evra.

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