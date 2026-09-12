Serija "Žene sa Dedinja" bila je jedna od najpopularnijih domaćih serija svog vremena.

Izvor: Youtube/ Zene sa Dedinja/youtube/Aleksandar Janković

Domaća serija "Žene sa Dedinja", nastala kao srpska verzija popularnog svjetskog hita "Očajne domaćice", počela je sa snimanjem 2009. godine, dok je prva epizoda premijerno prikazana 2011. godine.

Pogledajte kadrove iz serije:

Vidi opis Gdje su danas glumice serije "Žene sa Dedinja"? Jedna je umrla u 45. godini, druga je dala ćerki ime po ulozi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Zene sa Dedinja Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/ Zene sa Dedinja Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/ Zene sa Dedinja Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: youtube/Aleksandar Janković Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: youtube/Aleksandar Janković Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: youtube/Aleksandar Janković Br. slika: 6 6 / 6 AD

Radnja serije pratila je živote četiri glavne junakinje: Čarne, Klare, Valerije i Alise.

Čarna

Izvor: youtube/WomenFromDedinje

Iako je danas jedna od naših najvećih glumačkih zvezda, Anđelka Prpić je te 2009. godine dobila priliku da odigra svoju prvu veliku glavnu ulogu. Tumačila je Čarnu, suprugu estradne zvijezde čiji je lik igrao Dragan Mićanović. Ova uloga ostala joj je posebno draga, pa je i svojoj naslednici dala ime Čarna. Nakon "Žena sa Dedinja", Anđelki su se otvorila vrata mnogih projekata, a ogromnu popularnost stekla je i u seriji "Andrija i Anđelka".

Valerija

Izvor: youtube/WomenFromDedinje

Lik Valerije tumačila je Maja Noveljić, koja je još 2005. godine ulogom u sapunici "Ljubav u zaleđu" postala prva srpska glumica koja je zaigrala u hrvatskoj telenoveli. Nakon toga ostvarila je zapažene uloge u serijama "Ljubav i mržnja", "Stižu dolari" i "Andrija i Anđelka", posle čega je proredila glumačke angažmane. Malo je poznato da je Maja već decenijama u skladnom braku sa cijenjenim scenaristom, dramskim piscem i profesorom Nebojšom Romčevićem (autorom hit serija kao što su "Ljubav, navika, panika" i "Stado"), sa kojim ima sina Nikolu.

Klara

Izvor: youtube/WomenFromDedinje

Glumica Irena Mičijević, koja je oživela lik Klare, preminula je pre devet godina u 45. godini života nakon teške borbe sa kancerom limfnih žlijezda. Iza sebe je ostavila supruga i ćerku. Irena je još sa 16 godina upisala Fakultet dramskih umjetnosti, a u pozorištu se ostvarila kao Ofelija u predstavi "Hamlet" u JDP-u, dok je na filmu zabeležila uloge u ostvarenjima "Pun mesec nad Beogradom", "Mali svet" i "Flešbek".

Alisa

Izvor: youtube/WomenFromDedinje

Slikarku Alisu, umetnicu slobodnog uma, igrala je Lena Bogdanović. Prije ove serije, publika ju je pamtila po ostvarenjima poput "Pogled sa Ajfelovog tornja", "Potera za Sreć(k)om" i "Ono naše što nekad bejaše". Nakon završetka treće sezone serije 2015. godine, Lena je napravila pauzu u televizijskoj karijeri sve do 2018. godine i serije "Istine i laži". Posvetila se rada u pozorištu i porodičnom životu, a već godinama je u braku sa rediteljem i profesorom Darijanom Mihajlovićem.