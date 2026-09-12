"Čuj budalaštinu": Kaja Ostojić šokirana zbog izjave Jovane Jeremić, pa oplela po Milici Pavlović

Kaja Ostojić pred nastup u beogradskom lokalu bila je raspoložena da porazgovara sa domaćim medijima

Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevačica Kaja Ostojić otvorila je dušu o gala proslavi rođendana. Tom prilikom je prokomentarisala i nedavnu izjavu voditeljke Jovane Jeremić, u kojoj se, kako ističe, nije pronašla, a dotakla se i koleginice Milice Pavlović.

Pogledajte fotografije Kaje Ostojić:

"Hvala na čestitkama za rođendan i za godišnjicu. Pod utiscima sam sa svoje proslave. Danas mi je od jutra maler, pokvarila mi se pumpa u bazenu, žabokrečina se stvorila, pa se s druge strane nešto pokvarilo, samo sam sjela u jednom trenutku i počela da plačem. Pomislila sam 10 puta da ne treba ranije slaviti rođendan, ali eto. Nisam sujevjerna, trudim se da se što manje kontaminiram tim stvarima koje bacaju u loše raspoloženje. Ne obraćam pažnju na te stvari", rekla je Kaja.

Pogledajte kako izgleda kuća Kaje Ostojić:

"Od supruga sam dobila lijep poklon dosta pre rođendana, to je ovaj prsten. Dobar je, da. Od ćerke ne sjećam se, vjerovatno mi je nešto dala, ali sam zaboravila. Mužu za godišnjicu ništa nisam kupila, bili smo sluđeni oboje nešto. Nekad mi je bilo super da imam skupe stvari, tu fazu sam prerasla. Sada mi je važnije da imam na sebi nešto autentično, nešto što nemaju svi kazala je pjevačica potom.

Pogledajte kako je Kaja izgledala na vjenčanju:

"Imam razne kolekcije kod sebe, Cartier recimo baš volim. To mi nije toliko i bitno. Napraviću čistku u ormaru, prodaću dosta toga. Ja nosim S i M veličinu. Obuća 41! (smeh) Da li bih Milici Pavlović dala stvari? Ima ona, ako iko ima ona ima, zna da uklopi. Nju poštujem kao umjetnika, ona mnogo ulaže u nastupe, muziku, ali postoje stvari koje su me poljuljale onako kao čoveka. Nije to ništa lično, svako se bori na svoj način, okej. Malo slabije ja pratim domaće izvođače, Senidu recimo pratim, ona mi se dopada", rekla je Kaja.

"Nisam imala takva iskustva"

"Pjesma za PZE je spremna, da me posluži sreća, spremam dobar nastup. Pjesma nije ljubavna, čućete. Pronaći ćete se svi. Vikendica mi je na Kosmaju, ne gradim više ništa! Gradim samo svoju karijeru. Da li sam se ja bockala da smršam? E, kad su moje koleginice to otkrile... (smijeh) Sve sam prva radila! Samo se ne zna! (smijeh) Muka mi je od dijeta, gladovanja, hoću da živim! Ovo nije dobra poruka. Ja imam insulinsku rezistenciju, pribegavam svemu i svačemu, ja i naporno treniram, svakog dana. Jovana Jeremić kaže da su htjeli da je uvuku u elitnu prostituciju? Nisam imala takva iskustva. Čuj budalaštinu", kazala je ona odsječno, pa završila intervju.

(Blic/MONDO)