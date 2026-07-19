Dara Bubarama se obratila policiji nakon što je prekinut njen nastup: Pjevačica im poručila samo jedno

Policija je prekinula nastup Dare Bubamare u Crnoj Gori, ali je žurka nastavljena nakon provjere.

Izvor: Instagram printscreen/darabubamara_official

Nastup pjevačice Dare Bubamare prekinut je danas, 19. jula, u jednom plažnom baru na crnogorskom primorju nakon intervencije policije.

Prema informacijama sa lica mjesta, pripadnici Interventne jedinice crnogorske policije ušli su u lokal tokom nastupa i prekinuli program.

Nakon intervencije, Dara Bubamara je, kako se navodi, sprovedena do stola gdje je razgovarala sa menadžerom i prijateljima.

Za sada nije poznato zbog čega je policija prekinula nastup, niti su iz nadležnih institucija saopšteni detalji događaja. Očekuje se više informacija.

Pogledajte njene fotografije:

Sve je trajalo oko pola sata, a onda su dali znak da muzika može ponovo da krene, ali je policija svakako ostala ispred lokala još izvjesno vrijeme. Niko nije priveden i nikome ništa sporno nije pronađeno.

Dara je nastavila da zabavlja publiku, a prije toga je uputila poruku:

„Kontrolišu, napadi... Evo jedna pjesma u to ime... Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole...“

Nakon što su upozorili sve prisutne da sjednu i ne podižu telefone, policija je nakon provjere napustila mjesto događaja, a žurka je nastavljena.

Na Darinom nastupu provodio se i njen nekoliko decenija mlađi partner, od kojeg se pjevačica ne odvaja.

Pogledajte fotografije Dare i njenog dečka: