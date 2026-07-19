Policija prekinula nastup Dare Bubamare u Crnoj Gori: Isplivali detalji, evo sa kim je bila pjevačica

Policija je prekinula nastup Dare Bubamare na crnogorskom primorju, dok su ona i njen dečko uživali u provodu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Policija je uletjela u jedan plažni bar i prekinula nastup pjevačice Dare Bubamare na crnogorskom primorju. Dara je odmah prekinuta i sklonjena sa bine. Svima je naređeno da sjednu, nakon čega je policija počela da vrši provjeru.

Pogledajte njene fotografije:

Kako saznaju domaći mediji, Kaća Grujić i Dara su sjedjele duže od pola sata okružene policijom.

Dečko joj se provodio na nastupu

Na Darinom nastupu provodio se i nekoliko decenija mlađi dečko od kojeg se Dara ne odvaja. On se veselio u društvu njenih bliskih prijatelja i koleginice Katarine Grujić.

Pogledajte fotografije Dare i njenog dečka:

Bubamarin dečko se sve vrijeme snimao i veselio uz njene hitove, dok je ispijao flašu za flašom. Inače, Dara Bubamara oglasila se na Instagramu i saopštila da je zbog neprofesionalnosti menadžmenta donijela odluku da ne nastupa u jednom poznatom lokalu u Budvi.