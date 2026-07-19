Policija je prekinula nastup Dare Bubamare na crnogorskom primorju, dok su ona i njen dečko uživali u provodu.
Policija je uletjela u jedan plažni bar i prekinula nastup pjevačice Dare Bubamare na crnogorskom primorju. Dara je odmah prekinuta i sklonjena sa bine. Svima je naređeno da sjednu, nakon čega je policija počela da vrši provjeru.
Pogledajte njene fotografije:
Policija prekinula nastup Dare Bubamare u Crnoj Gori: Isplivali detalji, evo sa kim je bila pjevačica
Kako saznaju domaći mediji, Kaća Grujić i Dara su sjedjele duže od pola sata okružene policijom.
Dečko joj se provodio na nastupu
Na Darinom nastupu provodio se i nekoliko decenija mlađi dečko od kojeg se Dara ne odvaja. On se veselio u društvu njenih bliskih prijatelja i koleginice Katarine Grujić.
Pogledajte fotografije Dare i njenog dečka:
Policija prekinula nastup Dare Bubamare u Crnoj Gori: Isplivali detalji, evo sa kim je bila pjevačica
Bubamarin dečko se sve vrijeme snimao i veselio uz njene hitove, dok je ispijao flašu za flašom. Inače, Dara Bubamara oglasila se na Instagramu i saopštila da je zbog neprofesionalnosti menadžmenta donijela odluku da ne nastupa u jednom poznatom lokalu u Budvi.
Policija prekinula nastup Dare Bubamare u Crnoj Gori: Isplivali detalji, evo sa kim je bila pjevačica