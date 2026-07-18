Ceca je podržala odluku ćerke Anastasije i njenog partnera da trudnoću čuvaju kao privatnu stvar.

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Nakon što je postala baka po četvrti put, Ceca Ražnatović održala je spektakularan nastup u Crnoj Gori, u najvećoj diskoteci koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Uz najveće hitove balkanske zvijezde slavilo se do zore, a svojim pjesmama Ceca je izazvala veliki broj emocija kod publike.

Ovom prilikom govorila je i o ćerki Anastasiji Ražnatović, koja se nedavno porodila i na svijet donijela sina Ilijana.

Pogledajte slike Ražnatovića i Gudelja:

Vidi opis "Htjela je prirodan, nije moglo": Ceca o detaljima Anastasijinog porođaja u Španiji, otkrila i sve o trudnoći Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram printscreen / nebooljagudelj Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram prinstcreen / nebooljagudelj Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/nebooljagudelj/screenshot Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: raznatovicanastasija/instagram Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/nebooljagudelj/screenshot Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/nebooljagudelj/screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: raznatovicanastasija/instagram Br. slika: 12 12 / 12 AD

„Ja sam prebogata žena“

„Presrećna sam, još nijesam vidjela bebu, morala sam da odradim zakazani koncert, a odmah u nedjelju ujutru idem za Španiju. Ja sam prebogata žena kada su te stvari u pitanju, ne postoji ništa ljepše. Sve je prolazno u životu – i novac, i slava, i bogatstvo, i kojekakvi uspjesi. Kada imate zdravu porodicu, kada imate mnogo djece i kada se toj istoj djeci rađaju živa, zdrava i prava djeca, ne postoji veća nagrada i veća sreća. To je dar od Boga“, rekla je Ceca Ražnatović i otkrila da nije bilo suza radosnica.

Na pitanje da li je zaplakala od sreće, odgovorila je:

„Pa kad? To ćemo uživo.“

„Veljko je sa Bogdanom u Španiji“

Ceca je otkrila da su Anastasija i beba dobro, kao i da je porodica već na okupu u Španiji.

„Anastasija je odlično, beba je odlično. Vidjeli smo se samo preko video-poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem i ja da stignem u nedjelju. Mali se mijenja, svakim danom je drugačiji“, kazala je Ceca.

Govoreći o odluci Anastasije i Nemanje Gudelja da trudnoću ne objavljuju javno, istakla je da je to bila njihova želja koju je poštovala.

„Nijesam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar, što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju. Nije to mali broj ljudi da ona bude u drugom stanju. Vidjeli ste i sami da nijednog trenutka nije došlo do javnosti, nego tek onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dijete, oni odlučuju o tome“, rekla je Ceca.

Ceca je otkrila i da je Anastasija pred porođaj bila veoma aktivna trudnica, te da je čak nosila i štikle.

„Anastasija i ja se non-stop čujemo, baš se oko svega konsultujemo. Duže je trajao naš razgovor kada se porodila. Ona je željela da se prirodno porodi, ali nije moglo i porođaj je bio carskim rezom. To je normalan čin za jednu ženu, ja sam prošla kroz to, sada ona. Ona je hrabra mlada žena i jako sam ponosna na nju. Nemanja i svekrva su sve vrijeme bili uz nju, svekar, dever Dragiša, zaova Vanja, porodično se nijesu odvajali od nje. To je savršen primjer da vidite kako funkcioniše jedna zdrava porodica. Niko od njenih nije bio tu, oni su joj bili prava podrška. Mnogo sam im zahvalna, oni su sada njena porodica“, rekla je Ceca.

Dodala je da je očekivala da će Anastasija u posljednjim mjesecima trudnoće biti manje pokretna, ali da ju je iznenadila energijom.

„Ja sam mislila da će Anastasija posljednjih mjeseci biti troma zbog težine i svega, jer većini trudnica se to dešava. Ona je izlazila na večere, nosila štikle i bila pokretna, živahna trudnica“, kazala je Ceca i otkrila zbog čega je propustila porođaj.

Slike Anastasije sa svekrvom pogledajte u galeriji:

„Ja sam bila 12 dana u Španiji, nadala sam se da će me sačekati da prođe 17. pa da i ja budem prisutna... Ali sjećam se da me je Veljko pitao kada se vraćam i ja sam rekla 14, a on je rekao da će se poroditi ili 14. ili 15. Rekla sam mu: ‘Ajde, ćuti, molim te, ja sam u svojoj glavi zamislila da to bude 17, ali Veljko je bio u pravu’.“

O imenu Ilijan

„Ja se u imena za djecu ne miješam. I Veljko i Bogdana su birali imena svojoj djeci. Nemanja i Anastasija su, kao i sada, izabrali sami, a ja sam sa svojim mužem birala imena za svoju djecu. U to se ne miješam.“