Anastastija Ražnatović postala je mama prvi put, a javnost je iznenadio izbor imena koje je dala sinu

Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović porodila se u privatnoj bolnici u Španiji, a najveća podrška u ovim trenucima bila joj je majka, najveća balkanska zvezda Ceca Ražnatović. Da se u Sevilji sprema gala slavlje postalo je jasno čim su njen brat Veljko i snajka Bogdana podelili sliku iz aviona, krenuvši na put kako bi prvi put ugledali malog naslednika.

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Posebno je zanimljivo to što je upravo Veljko silno želeo da svog trećeg sina nazove Ilijan.

Mesecima se u medijima pisalo da će posle Željka i Krstana u porodicu stići mali Ilijan, ali su se ponosni roditelji u poslednjem trenutku ipak predomislili. Kada se Bogdana porodila, oni su iznenadili javnost odlukom da dečaku daju ime Isaija, pa je ovo prelepo ime na kraju ponosno poneo Anastasijin i Gudeljev prvenac.

Ceca ide u Sevilju nakon nastupa u Budvi

Anastasija Gudelj na svet je donela sina teškog 3.600 grama, a kome je par dao ime Ilijan, što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Anastasija se porodila u privatnoj klinici u Španiji, gde je porodica Gudelj uz nju bila sve vreme, a u porodičnom domu u Sevilji sve je spremno za dolazak mame i bebe.

Anastasijina majka, Ceca Ražnatović sve vreme je bila sa ćerkom u Španiji, odakle se vratila dan pre ćerkinog porođaja, zbog zakazanih nastupa.

Ceca će se u Sevilju vratiti nakon nastupa u Budvi 17. jula. Pevačica sa nestrpljenjem očekuje da upozna unuka.

Pogledajte objave pevačice pre nego što se porodila Anastasija:

Vidi opis Zašto je Anastasija sinu dala baš ime Ilijan? Otkrivena porodična tajna, a evo i kad će Ceca upoznati unuka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 5 / 5

(Blic.rs/MONDO)