Anastastija Ražnatović postala je mama prvi put, a javnost je iznenadio izbor imena koje je dala sinu
Anastasija Ražnatović porodila se u privatnoj bolnici u Španiji, a najveća podrška u ovim trenucima bila joj je majka, najveća balkanska zvezda Ceca Ražnatović. Da se u Sevilji sprema gala slavlje postalo je jasno čim su njen brat Veljko i snajka Bogdana podelili sliku iz aviona, krenuvši na put kako bi prvi put ugledali malog naslednika.
Posebno je zanimljivo to što je upravo Veljko silno želeo da svog trećeg sina nazove Ilijan.
Mesecima se u medijima pisalo da će posle Željka i Krstana u porodicu stići mali Ilijan, ali su se ponosni roditelji u poslednjem trenutku ipak predomislili. Kada se Bogdana porodila, oni su iznenadili javnost odlukom da dečaku daju ime Isaija, pa je ovo prelepo ime na kraju ponosno poneo Anastasijin i Gudeljev prvenac.
Zašto je Anastasija sinu dala baš ime Ilijan? Otkrivena porodična tajna, a evo i kad će Ceca upoznati unuka
Ceca ide u Sevilju nakon nastupa u Budvi
Anastasija Gudelj na svet je donela sina teškog 3.600 grama, a kome je par dao ime Ilijan, što znači "Onaj koji pripada Bogu".
Anastasija se porodila u privatnoj klinici u Španiji, gde je porodica Gudelj uz nju bila sve vreme, a u porodičnom domu u Sevilji sve je spremno za dolazak mame i bebe.
Anastasijina majka, Ceca Ražnatović sve vreme je bila sa ćerkom u Španiji, odakle se vratila dan pre ćerkinog porođaja, zbog zakazanih nastupa.
Ceca će se u Sevilju vratiti nakon nastupa u Budvi 17. jula. Pevačica sa nestrpljenjem očekuje da upozna unuka.
Pogledajte objave pevačice pre nego što se porodila Anastasija:
Zašto je Anastasija sinu dala baš ime Ilijan? Otkrivena porodična tajna, a evo i kad će Ceca upoznati unuka
(Blic.rs/MONDO)