Ceca stigla u Španiju kod Anastasije i Nemanje: Evo gdje su se uputili, jedna riječ objasnila sve (Video)

Ceca Ražnatović otputovala je u Španiju kako bi vrijeme provela sa ćerkom Anastasijom Ražnatović, koja već godinama tamo živi sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljom.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Svetlana Ceca Ražnatović otputovala je u Španiju, gde trenutno uživa u posjeti svojoj ćerki Anastasiji i zetu, fudbaleru Nemanji Gudelju.

Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila snimak iz jednog luksuznog restorana, gdje ne skida širok osmjeh sa lica, i vidno raspoložena nazdravlja sa slamčicom u ruci.

U elegantnoj bijeloj majici i sa modernim naočarima za vid, muzička zvijezda je pokazala i bogatu trpezu, a u prvom planu našao se vrhunski riblji specijalitet. Uz kratak i jasan natpis "Napokon", Ceca je svojim pratiocima stavila do znanja koliko joj je ovaj odmor u krugu porodice bio preko potreban.

Snimak je odmah privukao veliku pažnju javnosti, a fanovi su oduševljeni što folk divu vide ovako opuštenu, nasmijanu i u punom sjaju tokom ljetnjih dana.

Pogledajte i snimak:

Pogledajte 00:11 Ceca u Španiji Izvor: instagram/cecaraznatovic Izvor: instagram/cecaraznatovic

Evo i kako izgleda Anastasijina i Nemanjina vila u Španiji: