logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ceca se prvi put oglasila: Puca od ponosa zbog unuka, otkrila da li je i zašto Anastasija krila trudnoću

Ceca se prvi put oglasila: Puca od ponosa zbog unuka, otkrila da li je i zašto Anastasija krila trudnoću

Autor Jelena Sitarica
0

Svetlana Ražnatović Ceca nije skrivala ponos i sreću što se Anastasiji ostvarila najveća želja

Ceca se prvi put oglasila: Puca od ponosa zbog unuka, otkrila da li je i zašto Anastasija krila trud Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, postala je baka po četvrti put. Podsjetimo, njena ćerka Anastasija porodila se u tajosti i donijela na svijet dječaka kom su dali biblijsko ime Ilijan.

Ceca se sada zaputila na nastup u Crnoj Gori, nakon kojeg će direktno otputovati u Španiju.

"Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i radost, nego kad vam se rađaju unučići, zdravi, lijepi, jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično", rekla je pjevačica koja se osvrnula i na činjenicu da niko nije znao da je Anastasija trudna.

"Nije Anastasija specijalno krila trudnoću, ona je funkcionisala normalno, kao i svaka druga žena u trudnoći, jednostavno nije htjela to da eksponira da kači na mreže. Najuži krug prijatelja je to znao od starta", objasnila je Ceca.

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Inače, članovi porodice Ražnatović i Gudelj boravili su prethodnih dana u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive. Bili su uz njih u najbitnijim trenucima i čekali dolazak novog člana porodice.

(Blic.rs/MONDO)

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović Anastasija Ražnatović dijete porođaj trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ