Ceca se prvi put oglasila: Puca od ponosa zbog unuka, otkrila da li je i zašto Anastasija krila trudnoću

Svetlana Ražnatović Ceca nije skrivala ponos i sreću što se Anastasiji ostvarila najveća želja

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, postala je baka po četvrti put. Podsjetimo, njena ćerka Anastasija porodila se u tajosti i donijela na svijet dječaka kom su dali biblijsko ime Ilijan.

Ceca se sada zaputila na nastup u Crnoj Gori, nakon kojeg će direktno otputovati u Španiju.

"Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i radost, nego kad vam se rađaju unučići, zdravi, lijepi, jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično", rekla je pjevačica koja se osvrnula i na činjenicu da niko nije znao da je Anastasija trudna.

"Nije Anastasija specijalno krila trudnoću, ona je funkcionisala normalno, kao i svaka druga žena u trudnoći, jednostavno nije htjela to da eksponira da kači na mreže. Najuži krug prijatelja je to znao od starta", objasnila je Ceca.

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Inače, članovi porodice Ražnatović i Gudelj boravili su prethodnih dana u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive. Bili su uz njih u najbitnijim trenucima i čekali dolazak novog člana porodice.

(Blic.rs/MONDO)